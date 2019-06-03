Президент Азербайджана посетит Беларусь для участия в церемонии открытия II Европейских игр

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетит Беларусь для участия в церемонии открытия II Европейских игр. Тему подготовки к предстоящему визиту обсудили сегодня в Минске заместитель министра иностранных дел Андрей Дапкюнас и Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Беларуси Латиф Гандилов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

Собеседники также рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления многопланового сотрудничества двух стран в международных организациях, в том числе в рамках системы ООН. Они обменялись мнениями о взаимодействии Беларуси и Азербайджана в рамках Движения неприсоединения (ДН), в том числе в контексте предстоящего председательства Азербайджана в ДН и саммита ДН в Баку в октябре нынешнего года.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня под эгидой Европейских олимпийских комитетов. В играх примут участие более 4 тыс. спортсменов из 50 государств, они будут соревноваться в 15 видах спорта. Впервые Европейские игры прошли в июне 2015 года в столице Азербайджана Баку.-0-