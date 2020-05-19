Президент Казахстана предложил отсрочить утверждение стратегических направлений развития евразийской интеграции

19 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил отсрочить утверждение Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Об этом он заявил сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам казахстанского лидера, необходимо дополнительно обсудить ряд вопросов и принять документ уже во время очной встречи, которая рано или поздно состоится. "В целом поддерживая идею его принятия, тем не менее полагаю, что существуют некоторые вопросы, которые требуют дополнительного обсуждения и проработки. Учитывая особую важность этого документа, который закладывает основные контуры интеграции на годы вперед, видится целесообразным обсудить его дополнительно и принять в ходе очной встречи. Рано или поздно мы ведь увидимся друг с другом", - сказал Президент Казахстана.

Он считает крайне важным завершить строительство мощного фундамента для движения вперед, то есть на практике обеспечить движение товаров без барьеров и ограничений, строить единый рынок услуг, готовиться к общему энергетическому и финансовым рынкам.

Говоря о блоке социально-гуманитарных отношений, Касым-Жомарт Токаев выразил мнение, что рассмотрение этих вопросов в пятистороннем формате с привлечением Евразийской экономической комиссии может затруднить их практическую реализацию. "Включение в полном объеме таких вопросов, как здравоохранение, образование, наука, в сферу компетенции ЕЭК может существенно поменять ее экономическую направленность. Другими словами, будет противоречить сути Договора о создании ЕАЭС. Считаю, что по данным направлениям следует двигаться в пределах того, что заложено в проекте стратегических направлений. Рассматривать их как отрасль экономики, без искусственного расширения и углубления в дальнейшем", - отметил Президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев также считает, что интеграционная работа должна учитывать особенности национальной правовой системы и исходить из принципа необходимой достаточности при рассмотрении вопросов гармонизации и унификации национальных законодательств. В этой связи он высказал мнение, что предлагаемые в стратегии меры по гармонизации и унификации законодательств в части установления правовой ответственности (административной и уголовной) в ряде таких отраслей, как таможенное дело, техническое регулирование, защита прав потребителей, пока не отвечает принципу разумной достаточности. "А это приведет к отторжению стратегии национальным общественным мнением, поскольку стратегия ограничивает суверенные права правительств и парламентов. При этом надо учитывать, что в рамках имеющихся договоренностей между компетентными органами существует широкое поле для административного сотрудничества", - считает казахстанский лидер.

Он также считает необходимым аккуратно подходить к вопросу расширения полномочий Евразийской экономической комиссии, в частности в вопросе предоставления ей права участия в двусторонних переговорах государств - членов ЕАЭС с третьими странами по теме торговли услугами. "Другое дело, стороны должны информировать ЕЭК о договоренностях с третьими странами, а в отдельных случаях просить представителей комиссии оказать консультационную помощь в подготовке переговоров, обмениваться опытом и полезной информацией", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

"Мы планируем принять важный стратегический документ, который определит развитие Евразийского экономического союза на ближайшую пятилетку. По сути, это большое историческое событие, которое требует тщательной подготовки со всех сторон, будь это содержание самого документа или организационно-протокольное оформление, или информационное сопровождение", - заявил Президент Казахстана.

Он отметил, что представители ЕЭК на днях уже анонсировали принятие стратегии главами государств. "Думаю, что это неуместное забегание вперед. Мы знаем такие случаи, когда проявляется чрезмерное честолюбие некоторых представителей Евразийской экономической комиссии: дескать, мы подготовили документ, а дело президентов принять. Думаю, что мы должны воспользоваться правом глав государств обсудить этот документ дополнительно, чтобы не допустить впредь ошибок", - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.-0-