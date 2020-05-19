Саммит ЕАЭС прошел под председательством Президента Беларуси

(Обновлено 12:46)

19 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Заседание Высшего Евразийского экономического совета прошло в режиме видеоконференции под председательством Президента Беларуси Александра Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

С белорусской стороны в заседании также принимали участие вице-премьер Игорь Петришенко, руководство министерств антимонопольного регулирования и торговли, иностранных дел, транспорта и коммуникаций, финансов, экономики, энергетики. Кроме того, участие в саммите принял посол Беларуси в России Владимир Семашко, который находился в студии посольства.

Онлайн-саммит ЕАЭС решили провести не по протоколу Традиционно саммиты ЕАЭС проводятся в два этапа: сначала главы государств обсуждают вопросы в узком составе, затем к ним присоединяются члены делегаций и встреча уже продолжается в расширенном формате.

В повестке 10 вопросов, в том числе об основных ориентирах макроэкономической политики государств ЕАЭС на 2020-2021 годы, о реализации основных направлений международной деятельности ЕАЭС в 2019 году, о годовом отчете ЕЭК о состоянии конкуренции на трансграничных рынках и мерах, принимаемых по пресечению нарушений общих правил конкуренции на них, за 2019 год.

Александр Лукашенко

Предполагалось, что Высший Евразийский экономический совет утвердит стратегические направления развития евразийской интеграции до 2025 года.

Лукашенко напомнил о нерешенном вопросе по ценам на транспортировку газа на общем рынке ЕАЭС "Неурегулированным остается вопрос ценообразования на услуги по транспортировке газа на общем рынке ЕАЭС. С окончательным взаимоприемлемым решением мы не можем определиться уже несколько лет", - подчеркнул белорусский лидер.

Члены Высшего Евразийского экономического совета рассмотрели реализацию программы поэтапной либерализации выполнения перевозчиками, зарегистрированными на территории одного из государств союза, автомобильных перевозок грузов между пунктами, расположенными на территории другого государства ЕАЭС.

В повестке также протокол о внесении изменений в Договор о ЕАЭС в части уточнения механизма формирования кадрового состава ЕЭК.-0-

Лукашенко: восприятие текущей ситуации в большинстве стран начинает кардинально меняться Александр Лукашенко отметил, что все чаще звучат самые негативные прогнозы экспертов для отдельных государств и даже континентов на ближайшую и отдаленную перспективу. Одной из наиболее особых проблем они называют вопрос обеспечения населения продовольствием.

Токаев: объем финансирования не должен быть основным критерием для формирования штата ЕЭК Казахстанский лидер не считает оптимальной систему квотирования числа сотрудников штата ЕЭК от каждой из стран. По его словам, гражданам ЕАЭС следует предоставить равный доступ для работы в комиссии, прежде всего исходя из профессиональных компетенций.

Единый рынок энергоресурсов должен стать одной из основ интеграции в ЕАЭС - Пашинян "В условиях глобальных экономических вызовов, перед которым мы все сегодня стоим, необходимость скорейшего формирования общего рынка газа для Армении ощущается особенно остро", - заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Путин: единый тариф на транзит газа в ЕАЭС может быть введен лишь при едином бюджете и налогообложении "Что касается единого тарифа на услуги по транспортировке и транзиту газа, то он может быть реализован лишь на рынке с единым бюджетом и с единой налоговой системой. Столь глубокий уровень интеграции в ЕАЭС пока еще не достигнут", - сказал Владимир Путин.

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Президент Кыргызстана предложил сформировать фонд развития ЕАЭС По его словам, в проекте Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции не отражены и некоторые другие инициативы. "Считаю необходимым доработать проект документа", - добавил Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

Лидеры ЕАЭС в целом одобрили стратегические направления развития интеграции, но окончательно не приняли Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович отметил, что во время обсуждения и подготовки документа на различных уровнях был очень широкий разброс мнений. Обсуждались не только те вопросы, которые вошли в стратегию, но и ряд других.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета планируется провести осенью в Минске Такое решение принято на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое проходило в формате видеоконференции.

Страны ЕАЭС проведут дополнительные консультации с Кубой перед предоставлением ей статуса наблюдателя Как рассказал на заседании председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, Куба проявляет очень большой интерес к сотрудничеству с ЕАЭС практически с момента создания объединения.