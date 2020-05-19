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Президент
19 мая 2020, 11:10

Саммит ЕАЭС прошел под председательством Президента Беларуси

Во время видеоконференции
Во время видеоконференции

(Обновлено 12:46)

19 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Заседание Высшего Евразийского экономического совета прошло в режиме видеоконференции под председательством Президента Беларуси Александра Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

С белорусской стороны в заседании также принимали участие вице-премьер Игорь Петришенко, руководство министерств антимонопольного регулирования и торговли, иностранных дел, транспорта и коммуникаций, финансов, экономики, энергетики. Кроме того, участие в саммите принял посол Беларуси в России Владимир Семашко, который находился в студии посольства.

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