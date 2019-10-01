Президент Молдовы призвал ЕАЭС строить зону свободной торговли с ЕС

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Молдовы Игорь Додон призвал участников заседания Высшего Евразийского экономического совета к построению единой зоны свободной торговли между ЕАЭС и Европейским союзом, сообщает ТАСС.

"Мы надеемся, что рано или поздно начнутся переговоры между ЕАЭС и ЕС по созданию большой зоны свободной торговли между этими крупными международными организациями", - сказал глава Молдовы, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета. "Мы поддерживаем идею заключения такого соглашения, что стало бы серьезным прорывом в продвижении концепции создания единой Европы от Лиссабона до Владивостока. Молдова является европейским государством, которое географически и геополитически находится в центре этих процессов", - добавил Игорь Додон.

По его словам, у Молдовы есть опыт, который может быть интересен странам ЕАЭС. Глава государства обратил внимание, что уже 5 лет Молдова внедряет соглашение о свободной торговле с ЕС, одновременно пользуясь режимами свободной торговли с СНГ, балканскими странами и Турцией.

Также Игорь Додон высказался за дальнейшую интеграцию страны в структуры ЕАЭС. "Для Молдовы участие в новых интеграционных проектах, таких как ЕАЭС, является приоритетом и хорошей возможностью разнообразить свои экономические связи и рынки экспорта товаров и услуг", - заявил глава Молдовы.

Он сообщил о планах более тесно взаимодействовать с Евразийской экономической комиссией и ее рабочими органами, более масштабно реализовывать повестку сотрудничества с союзом и пользоваться всеми возможностями углубления сотрудничества, которые предоставляет статус страны-наблюдателя. Также президент выразил заинтересованность Молдовы в сотрудничестве с Евразийским банком развития. "Это не только внедрение новых и стратегически важных инвестиционных проектов на территории нашей страны, но и реализация совместных проектов со странами Евразийского экономического союза", - обратил внимание Игорь Додон.

Кроме того, президент Молдовы отметил необходимость решения вопроса о постоянном представителе республики в Евразийской экономической комиссии и выступил с предложением проводить некоторые мероприятия ЕАЭС в Кишиневе.

Правительство Молдовы в 2014 году подписало соглашение об ассоциации с ЕС. В мае 2018 года по просьбе Игоря Додона единогласным решением руководителей стран - членов ЕАЭС республике был присвоен статус наблюдателя в союзе.-0-