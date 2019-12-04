Президент на встрече с депутатами выскажется о роли Беларуси в Европе и мире - Марзалюк

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Александр Лукашенко на предстоящей встрече с парламентариями уходящего и нового созывов выскажется о роли Беларуси в Европе и мире. Такое мнение журналистам высказал депутат Палаты представителей Игорь Марзалюк, передает корреспондент БЕЛТА.

Современный мир, и Беларусь в том числе, находится на сломе эпох. Будущее страны в геополитическом контексте станет одной из тем встречи, считает Игорь Марзалюк. "Сейчас очень важно будет определять, где мы будем, в каком месте, ранге, как будем выглядеть в Европе и мире. Предстоит разговор о нашем белорусском доме", - отметил парламентарий.

Речь на встрече пойдет также о направлениях совершенствования законодательства. Игорь Марзалюк убежден, что большое внимание в этом плане нужно обратить на образование и науку, которые способны стать драйверами роста белорусской экономики, обеспечить ускоренную модернизацию предприятий. Это соответствует взятому Беларусью курсу на построение IT-страны. "Цифра" должна работать на экономику, создавать новые рабочие места. Развитие информационных технологий - это очень хорошо, но только в сочетании с предприятиями нового технологического порядка, новой промышленностью", - убежден Игорь Марзалюк.

Парламентарий обозначил еще один момент, который, как рассчитывает он, будет затрагиваться на встрече. По мнению депутата, важно обсудить гуманитарную безопасность белорусского общества, проведение политики исторической памяти.-0-