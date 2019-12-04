Президент Сербии Вучич: мы гордимся нашими белорусскими друзьями

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сербия подтверждает дружеский характер отношений с Беларусью и нацеленность на развитие сотрудничества в различных сферах. Об этом в интервью телеканалу "Беларусь 1" заявил Президент Сербии Александр Вучич, сообщает БЕЛТА.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко - искренний друг Сербии и сербского народа. Беларусь - поистине дружественная страна для Сербии. Мы гордимся нашими белорусскими друзьями. Мы уже многое сделали, но есть еще большое поле для дальнейшей деятельности", - сказал Президент Сербии.

Он в частности отметил потенциал для роста двустороннего товарооборота и обратил внимание на достоинства различной белорусской техники. "Я думаю, что во всех сферах общественной жизни мы можем открывать новые области", - уверен Александр Вучич.

Сербский лидер рассказал некоторые подробности о личном общении с главой белорусского государства: "Он сказал мне однажды в рамках нашего полуприватного разговора: "Александр, если есть кто-то, кто понимает позицию Сербии, то это я". А я ему сказал: "Если есть кто-то, кто понимает позицию Беларуси, то это я". "При всех наших сложностях, и мы, и вы хотим остаться на своем пути, сохранить право принимать независимые решения. Это очень важно", - подчеркнул Александр Вучич.

По его словам, сегодня в мире война ведется посредством торговых санкций и очень мало воюют оружием. "Сейчас деньги и стратегически важная продукция стали оружием. Это ключевые средства давления в отношениях больших сил, и для нас, сравнительно маленьких стран, это очень важно - держаться вместе", - считает Президент Сербии.

Он высказался за создание открытых рынков, развитие торговли. "Для наших друзей, чтобы наши люди знали, что именно наши друзья производят. Вот пример: белорусский шоколад, конфеты. Они великолепны. Каждый раз, когда я еду в Беларусь, я наедаюсь шоколада так, как я не наедался за все время, которое жил здесь. Я не говорю, что у нас нет хороших конфет... Просто я хочу сказать, что наши люди думают, будто только Швейцария и некоторые другие страны сильны в этом, больше никто. Нет, наши друзья из Беларуси производят их великолепно", - сказал Александр Вучич.

Он также подчеркнул, что в Сербии никогда не забудут поддержку со стороны Беларуси во время бомбежек 20 лет назад. "В 1999 году Президент Лукашенко был одним из немногих, кто сюда приехал, предложил любую помощь, кто был категорически против бомбежки Сербии со стороны НАТО. Сербы никогда этого не забудут. Прошло 20 лет и вы не найдете здесь никого, абсолютно никого, разве что кроме крайних, так называемых либеральных кругов, представители которых могли бы иметь что-то против Президента Лукашенко", - заверил сербский лидер.

Александр Вучич рассказал, что в то время он был министром информации. "Во время бомбежки они задели и мой кабинет. Моя мать была журналистом государственной телекомпании, и она как раз работала в тот вечер, была начальником смены (дежурный редактор). Она случайно выжила, потому что ракета попала в студию, которая была всего в нескольких десятках метров", - поделился личной историей Президент.

Отвечая на вопрос об инициативе Беларуси о запуске нового международного переговорного процесса по аналогии с Хельсинкским, Александр Вучич высказал мнение, что подобные предложения весьма рациональны. "Голос маленьких стран будет становится все более громким. Таковы мировые тенденции, это будет происходить в ближайшие 20 лет, и в этом вопросе, мне кажется, и Сербия, и Беларусь на правильном пути", - считает он.-0-