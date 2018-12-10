Президент Судана: для меня большое счастье быть в дружественной Беларуси

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Судана Омар Хасан Ахмед аль-Башир подчеркивает дружественный характер отношений с Беларусью. Об этом он заявил сегодня на переговорах с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.
"Для меня большое счастье сегодня быть в Беларуси - дружественной для нас стране. Хочу подтвердить, что наши отношения укрепляются. Особенно после вашего визита в Судан в прошлом году. У нас есть много совпадений в наших отношениях: политическое, экономическое и даже военно-техническое сотрудничество", - заявил Президент Судана.
Он отметил, что одним из результатов визита белорусского лидера в Судан стало решение суданской стороны об открытии посольства в Беларуси. Омар Хасан Ахмед аль-Башир поблагодарил Беларусь за поддержку и помощь в этом вопросе.
"Мы совместно с Беларусью можем много сделать, - добавил суданский лидер. - Мы поддерживаем друг друга в международных организациях, по вопросам, которые касаются поддержки мирных инициатив".-0-
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