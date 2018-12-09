Президент Судана прибыл в Беларусь с официальным визитом

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начался официальный визит Президента Судана Омара Хасана Ахмеда аль-Башира в Беларусь, передает корреспондент БЕЛТА.

Переговоры с Президентом Беларуси Александром Лукашенко пройдут 10 декабря во Дворце Независимости в узком и расширенном составах. Главы государств подробно обсудят ход реализации прежних договоренностей, достигнутых во время визита белорусского лидера в Хартум в январе 2017 года, а также последующих белорусско-суданских контактов на других уровнях. В центре внимания будут и наиболее перспективные направления дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества. В том числе в сферах промышленной кооперации, сельского хозяйства, энергетики, добычи полезных ископаемых, в гуманитарной области.

Также будут подниматься вопросы политического взаимодействия между Беларусью и Суданом. Президенты обсудят международную проблематику.

Ожидается, что Александр Лукашенко и Омар Хасан Ахмед аль-Башир по итогам переговоров примут совместное заявление. В их присутствии стороны подпишут ряд международных документов о сотрудничестве в различных областях.

Программой официального визита суданского лидера запланированы и другие мероприятия. Он примет участие в церемонии официального открытия посольства Судана, встретится с высокими должностными лицами.

С 2017 года белорусской и суданской сторонами прорабатываются и реализуются несколько совместных проектов в областях добычи полезных ископаемых, промышленной кооперации, энергетики, АПК, поставок сельскохозяйственной, дорожно-строительной и грузовой техники и оборудования, белорусской мебели. Изучаются возможности участия белорусских организаций в строительных проектах на территории Судана, ведется работа над продвижением образовательных услуг.-0-

Фото Геннадия Жинкова