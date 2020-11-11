11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принятие Бундестагом ФРГ резолюции по Беларуси - неприкрытое вмешательство во внутренние дела нашей страны. Об этом говорится в заявлении председателя Совета Республики Натальи Кочановой и председателя Палаты представителей Владимира Андрейченко в связи с резолюцией Бундестага по ситуации в Беларуси от 4 ноября, сообщает БЕЛТА.

"Принятие Бундестагом Федеративной Республики Германия резолюции по Беларуси рассматриваем как неприкрытое вмешательство во внутренние дела нашей страны. Итоги президентских выборов в Беларуси не требуют одобрения иностранного парламента, равно как законные действия белорусских властей по обеспечению общественного порядка и безопасности в стране. Своей резолюцией Бундестаг перечеркивает достигнутый прогресс в белорусско-германских отношениях и идет на поводу конъюнктурных интересов отдельных политиков, которые пытаются заработать политический капитал на образе "борцов за демократию в Беларуси", не обращая внимания при этом на жесткие репрессивные действия правоохранительных органов в собственной стране", - говорится в документе.

"Полное недоумение вызывает поддержка немецкими парламентариями экстремистских телеграм-каналов, открыто призывающих к террористической деятельности в Беларуси, которая, как известно, больше других стран пострадала от террора на ее территории во время Второй мировой войны. В отношении Беларуси депутатам Бундестага следует сохранять историческую память и проявлять сдержанность в попытках выступить в роли учителя. Рассчитываем, что у наших немецких партнеров возобладают политическая мудрость и здравомыслие объективно оценить ситуацию в Беларуси и продолжить выстраивать взаимодействие на основе взаимного уважения, конструктивного диалога и учета интересов сторон", - подытоживается в заявлении председателей палат белорусского парламента. -0-