Программа по углублению интеграции между Беларусью и Россией не выходит за рамки Союзного договора - МИД

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Программа углубления интеграции между Беларусью и Россией не выходит за рамки Союзного договора, подписанного в 1999 году. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ажиотаж, который возник, создан совершенно на пустом месте. Для него нет никаких оснований, - подчеркнул Анатолий Глаз. - Хотел бы еще раз напомнить наименование проекта: "Программа действий Республики Беларусь и Российской Федерации по реализации положений Договора о создании Союзного государства". Именно в этом заложен смысл документа. Ничего выходящего за рамки Союзного договора 1999 года там быть не может".

Как сообщалось, Программу действий по интеграции и ряд соглашений президенты Беларуси и России планируют подписать в декабре. Об этом ранее сообщал журналистам министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой. "Президенты должны подписать программу и пакет дорожных карт, а также ряд соглашений, которые решают для нас чувствительные вопросы. В первую очередь по газу. Это будет президентский пакет", - заявил министр.

Он пояснил, что сделать это, как и договаривались главы государств, планируется 8 декабря (20-летие подписания Договора о создании Союзного государства) или, возможно, накануне, если будет определена иная дата. "От даты, которую согласовали в Санкт-Петербурге, президенты не отступают. Все, что происходит сейчас, - промежуточная работа", - сказал Дмитрий Крутой.

По его словам, программа действий будет носить рамочный характер. "Все вопросы будут расшиты в дорожных картах. После дорожных карт начнется работа над нормативными актами в течение 2020 года. В разных сферах уже разная степень на сегодняшний день унификации. Если взять таможню, то там практически все унифицировано еще в рамках ЕАЭС. Если какие-то другие сферы, там люди еще даже не понимают масштабы необходимых изменений", - рассказал министр.-0-