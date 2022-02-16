"Произошла разгерметизация мозговой оболочки". Макей о неадекватных оценках западных политиков

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень сотрудничества Беларуси с коллективным Западом в целом заметно снизился, но это произошло не по вине белорусской стороны. Об этом министр иностранных дел Владимир Макей заявил сегодня на пресс-конференции в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы всегда говорили, что проводим многовекторную внешнюю политику, и этот принцип остается и сейчас. Он закреплен и будет закреплен во всех будущих документах, связанных с нашей внешнеполитической деятельностью. Мы считаем, что это абсолютно оправданно. Мы не отрицаем, что векторы тоже могут быть разноплановыми и разновеликими",- заявил глава МИД.

Владимир Макей подчеркнул: Беларусь заинтересована развивать и углублять отношения со стратегическим партнером, союзником, братской державой, которой является Россия. Вместе с тем страна стремится развивать сотрудничество и по другим векторам, с другими странами и регионами. "Мы всегда говорили нашим партнерам в России о том, что не надо воспринимать с подозрительностью наше стремление иметь нормальные отношения и с западными странами, - сказал он. - К сожалению, сейчас вынуждены констатировать, что уровень нашего сотрудничества с ЕС, коллективным Западом в целом заметно снизился. Но это не по нашей вине. Те пять пакетов санкций, которые были введены, не способствуют нормальному развитию отношений между Беларусью и странами Запада".

Владимир Макей подчеркнул: "Не мы виновники этого. Мне кажется, что проблема в неадекватной оценке нашими западными партнерами того, что происходит внутри и вокруг Беларуси".

"Когда я читаю информацию о брифинге некоего анонимного представителя Госдепа США, когда я читаю заявления руководства соседних стран - Литвы, Латвии, Польши, у меня эти заявления вызывают удивление. Произошла какая-то разгерметизация мозговой оболочки у западных политиков, в результате чего они абсолютно неадекватно оценивают ситуацию. Эта неадекватная оценка является следствием просчетов в их политике в отношении Беларуси", - предположил Владимир Макей.

Он уверен, что серьезный политик никогда бы не следовал тем призывам, которые делают некоторые люди, находящиеся в Варшаве и Вильнюсе. "Мне понятны их мотивы. Я не буду в них углубляться. Но сегодня политика так не делается", - заметил министр.

"Проблема, поверьте, не в нас. Мы готовы к диалогу со всеми партнерами, в том числе с трудными. В целом для нас - это страны Европейского союза, хотя не все из них. Но это должен быть взаимоуважительный равноправный и спокойный диалог. Сегодня мы не наблюдаем готовности со стороны наших соседей и в целом ряда стран ЕС к такому откровенному диалогу", - заверил глава МИД.-0-

Фото Максима Гучека