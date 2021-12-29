Путин: допуск белорусских предприятий к госзакупкам в России пойдет на пользу обеим странам

Владимир Путин . Фото ТАСС

29 декабря, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Допуск белорусских предприятий к госзакупкам в России пойдет на пользу обеим странам. Об этом Президент России Владимир Путин заявил в Санкт-Петербурге на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА. Александр Лукашенко отметил, что за последнее время стороны смогли значительно подстегнуть процессы кооперации, совместной работы в плане импортозамещения. "Оказывается, мы можем многое сделать", - сказал он. Владимир Путин подчеркнул, что с российской стороны хорошим шагом был допуск белорусских предприятий к госзакупкам в России. "Это существенно расширяет возможности для белорусских предприятий. И для нас это на пользу, потому что это повышает уровень конкурентности на рынке", - сказал российский лидер. "Лучше мы будем конкурировать с российскими компаниями", - заметил Александр Лукашенко. "Это так и есть. Уровень внутренней конкуренции должен быть обеспечен. В этом смысле абсолютно осознанный шаг, который пойдет на пользу как Беларуси, так и России", - добавил Президент России.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!