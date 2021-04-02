Путин: механизмы Союзного государства обеспечивают высокий уровень двустороннего сотрудничества

2 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Президенту Беларуси Александру Лукашенко по случаю Дня единения народов Беларуси и России, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Кремля.

"Четверть века назад был подписан Договор об образовании Сообщества России и Беларуси, ставший первым значительным шагом на пути интеграционного взаимодействия наших стран. С тех пор многое удалось сделать для укрепления российско-белорусских связей, - отметил в поздравлении глава российского государства. - Механизмы Союзного государства обеспечивают высокий уровень двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, гуманитарной и многих других сферах. Москва и Минск координируют усилия на международной арене, внося значимый вклад в обеспечение стабильности и безопасности на евразийском пространстве".

Владимир Путин выразил уверенность, что Россия и Беларусь продолжат продуктивную совместную работу по развитию всего комплекса конструктивных союзнических отношений.-0-