Лукашенко: консолидация в Союзном государстве позволяет оперативно реагировать на вызовы и угрозы

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Высшего государственного совета Союзного государства, Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил белорусов и россиян по случаю празднования Дня единения народов Беларуси и России. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что 25 лет назад был подписан договор об образовании Сообщества Беларуси и России, который позволил двум братским народам преодолеть разрушительные центробежные тенденции в экономике и социальной сфере и перейти к строительству общего союзного дома на прочной основе исторической, духовной и культурной общности.

"За четверть века нами пройден значительный путь. По глубине сближения национальных законодательств, развитию договорно-правовой базы и масштабам взаимодействия в промышленной, научно-технической, оборонной, внешнеполитической, социальной и гуманитарной областях Союзному государству нет равных на евразийском пространстве, - констатировал Президент. - Мы не только сохранили, но и многократно приумножили кооперационные связи в производстве, образовании и культуре".

В числе общих достижений белорусский лидер назвал совместный запуск космических аппаратов, создание суперкомпьютеров, реализацию многочисленных высокотехнологичных проектов в промышленности и сельском хозяйстве. Новой вершиной сотрудничества, по его словам, стал ввод в эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС.

Глава государства напомнил, что граждане Беларуси и России имеют равный доступ к образованию, здравоохранению, системе социального обеспечения, беспрепятственному трудоустройству, передвижению и выбору места жительства. "Эти впечатляющие результаты деятельности Союзного государства уже стали привычными для нас. В непростых условиях прошедшего года мы еще раз убедились, насколько важны возможности, которые многими воспринимаются как данность. Насколько ценной является взаимная поддержка", - подчеркнул Александр Лукашенко.

По его мнению, подтверждением подлинно братских, дружественных, неразрывных отношений между двумя странами стало объединение усилий в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. "Пандемия до предела обострила негативные геополитические тренды, и сегодня Беларусь и Россия испытывают беспрецедентное давление извне. В этой обстановке консолидация на всех площадках Союзного государства позволяет нам оперативно и эффективно реагировать на весь спектр современных вызовов и угроз, надежно гарантирует безопасность и стратегическую стабильность в регионе", - обратил внимание белорусский лидер.

Глава государства считает очевидным, что россияне и белорусы кровно заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве, в дальнейшем углублении союзной интеграции на основе принципов равенства и независимости двух государств.

"Убежден, что вместе мы преодолеем все трудности, подтверждая правильность выбранного двадцать пять лет назад курса на сплочение и совместное развитие наших стран в рамках Союзного государства", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент Беларуси пожелал гражданам обеих стран доброго здоровья, благополучия, мирного безоблачного неба, единства и уверенности в завтрашнем дне.-0-

Поздравление Лукашенко с Днем единения народов Беларуси и России

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днем единения народов Беларуси и России. Двадцать пять лет назад, 2 апреля 1996 года, был подписан Договор об образовании Сообщества Беларуси и России, который позволил двум братским народам преодолеть разрушительные центробежные тенденции в экономике и социальной сфере и перейти к строительству нашего общего союзного дома на прочной основе исторической, духовной и культурной общности.

За четверть века нами пройден значительный путь. По глубине сближения национальных законодательств, развитию договорно-правовой базы и масштабам взаимодействия в промышленной, научно-технической, оборонной, внешнеполитической, социальной и гуманитарной областях Союзному государству нет равных на евразийском пространстве.

Мы не только сохранили, но и многократно приумножили кооперационные связи в производстве, образовании и культуре.

Среди общих достижений - совместный запуск космических аппаратов, создание суперкомпьютеров, реализация многочисленных высокотехнологичных проектов в промышленности и сельском хозяйстве. Новой вершиной сотрудничества стал ввод в эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС.

И в Беларуси, и в России наши граждане имеют равный доступ к образованию, здравоохранению, системе социального обеспечения, беспрепятственному трудоустройству, передвижению и выбору места жительства. Эти впечатляющие результаты деятельности Союзного государства уже стали привычными для нас.

В непростых условиях прошедшего года мы еще раз убедились, насколько важны возможности, которые многими воспринимаются как данность. Насколько ценной является взаимная поддержка. Подтверждением подлинно братских, дружественных, неразрывных отношений между нашими странами стало объединение усилий в борьбе с новой инфекцией.

Пандемия до предела обострила негативные геополитические тренды, и сегодня Беларусь и Россия испытывают беспрецедентное давление извне. В этой обстановке консолидация на всех площадках Союзного государства позволяет нам оперативно и эффективно реагировать на весь спектр современных вызовов и угроз, надежно гарантирует безопасность и стратегическую стабильность в регионе.

Очевидно, что в дальнейшем углублении союзной интеграции на основе принципов равенства и независимости двух государств, во взаимовыгодном сотрудничестве кровно заинтересованы как россияне, так и белорусы.

Дорогие друзья!

Убежден, что вместе мы преодолеем все трудности, подтверждая правильность выбранного двадцать пять лет назад курса на сплочение и совместное развитие наших стран в рамках Союзного государства.

От всей души желаю вам доброго здоровья, благополучия, мирного безоблачного неба, единства и уверенности в завтрашнем дне.

Председатель Высшего Государственного Совета Союзного государства, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.-0-

Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов Беларуси и России