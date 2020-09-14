Путин: мы за то, чтобы белорусы сами без всяких подсказок и давления извне разобрались в ситуации

14 сентября, Сочи /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин в связи с внутриполитическими событиями в Беларуси считает, что граждане страны должны самостоятельно без внешнего давления разобраться в ситуации. Об этом он заявил сегодня в Сочи на переговорах с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Очень рад вас видеть. Я уже поздравлял вас с победой на президентских выборах. Но это было в письменном виде и по телефону. Сейчас рад возможности сделать это при личной встрече. Хочу пожелать вам всего самого доброго, успехов. Мы видим, конечно, все знаем, что в Беларуси происходят внутриполитические события, связанные как раз с этими выборами. Вы нашу позицию хорошо знаете. Мы за то, чтобы белорусы сами без всяких подсказок и давления извне в спокойном режиме и диалоге друг с другом разобрались в этой ситуации и пришли к общему решению, как выстраивать свою работу дальше", - сказал российский лидер.

Владимир Путин также отметил, что в России знают о предложении Президента Беларуси начать работу по обновлению Конституции. "Считаю, что это логично, своевременно, целесообразно. Нам известна и позиция, которую ваши представители изложили в ОБСЕ в этой связи. Уже создана, по-моему, соответствующая структура", - заявил он.

Президент России высказал уверенность, что, учитывая политический опыт Александра Лукашенко, работа в этом направлении будет организована на самом высоком уровне, и это позволит выйти на новые рубежи в развитии политической системы страны, создаст условия для ее дальнейшего развития.-0-