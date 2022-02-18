Путин пожелал Беларуси успешно провести референдум по внесению изменений в Конституцию

18 февраля, Москва /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин пожелал Беларуси успешного проведения референдума по внесению изменений в Конституцию. Об этом он заявил сегодня журналистам по итогам встречи в Москве с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Прежде всего хотел бы выразить признательность Президенту Республики Беларусь за то, что он откликнулся на приглашение и приехал в Москву. Понимаем, что рабочий график Президента сейчас весьма загружен в связи с необходимостью подготовки важного внутриполитического мероприятия, предстоящего 27 февраля, - общенационального референдума о новой редакции Конституции. Конечно же, желаем белорусским друзьям его успешного проведения", - сказал Владимир Путин.-0-