Путин: серьезным вызовом для СНГ стали попытки вмешательства извне во внутренние дела некоторых стран

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Серьезным вызовом для СНГ стали попытки вмешательства извне во внутренние дела некоторых стран Содружества. Об этом заявил сегодня Президент России Владимир Путин во время онлайн-заседания Совета глав государств СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Путин назвал уходящий год непростым прежде всего из-за возникновения пандемии коронавируса. Он подчеркнул важность того, что государства СНГ с самого начала исходили из целесообразности коллективного подхода к борьбе с распространением вируса. Было налажено тесное взаимодействие между ними. Президент заверил, что Россия готова и в дальнейшем оказывать всемерную помощь странам СНГ в противодействии коронавирусу, в частности, содействовать всем странам содружества в проведении вакцинации. Владимир Путин предложил лидерам СНГ налаживать совместное производство вакцины. "Мы готовы к этой работе и заинтересованы в ней", - сказал он.

"Еще одним серьезным вызовом, с которым пришлось столкнуться в текущем году, стали беспрецедентные по своему характеру попытки вмешательства извне во внутренние дела некоторых стран Содружества", - продолжил глава российского государства.

По его мнению, один из наиболее важных документов, который намерены принять сегодня лидеры СНГ, - актуализированная концепция развития Содружества. Владимир Путин считает важным и далее укреплять взаимодействие в вопросах безопасности стран СНГ, охраны внешних границ, противодействия таким угрозам, как терроризм, правонарушения в информационной области. Хорошие возможности он видит также в реализации совместных проектов в промышленной и технологической кооперации, авиастроении, энергетике, телекоммуникациях, науке, технике и цифровизации.

Кроме того, Россия выступает за углубление гуманитарных связей. В связи с этим Владимир Путин позитивно оценил опыт проведения совместных тематических годов СНГ, которые планируются заранее. Так, следующий, 2021 год объявлен годом архитектуры и градостроительства, 2022-й планируется посвятить народному творчеству и сохранению культурного наследия, а 2023-й - продвижению русского языка как языка межнационального общения.-0-