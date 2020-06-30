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30 июня 2020, 16:12

Работа над законодательством об административной ответственности будет продолжена - Кочанова

Фото из архива
Фото из архива

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В межсессионный период сенаторы продолжат работу над законодательством об административной ответственности, сообщила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на закрытии второй сессии верхней палаты белорусского парламента, передает корреспондент БЕЛТА.

"Как неоднократно подчеркивал глава государства, законы должны отвечать интересам общества, учитывать реальные потребности наших граждан, работать на решение конкретных задач на определенном этапе развития страны. Именно исходя из этих позиций нам следует продолжить работу над законодательством об административной ответственности. В процессе подготовки проектов Кодекса об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях парламентариями было внесено в межведомственную экспертную группу более 500 законодательных предложений. Значительная часть из них учтена. В межсессионном периоде нам предстоит завершить работу над этими законопроектами и на осенней сессии рассмотреть ее результаты", - рассказала Наталья Кочанова.

Еще один важный документ, в подготовке которого участвуют члены Совета Республики, - Гражданский кодекс. "Его обновленные положения должны концептуально переформатировать целый пласт гражданско-правовых отношений, способствовать появлению новых правовых понятий и категорий, обеспечить эффективное использование объектов интеллектуальной собственности", - отметила спикер.

Наталья Кочанова подчеркнула, что весенняя сессия верхней палаты парламента была насыщенной и разноплановой. Совет Республики одобрил 51 законопроект, в том числе 37 о ратификации международных договоров. Принято к сведению 3 декрета Президента. Утверждены важнейшие финансовые документы страны - отчеты об исполнении республиканского бюджета и бюджета фонда социальной защиты населения за 2019 год.

"Новации в законодательстве по вопросам валютного регулирования и валютного контроля призваны способствовать формированию благоприятного инвестиционного климата и, как следствие, - дальнейшему укреплению экономического потенциала государства. Принятие закона об амнистии явилось очередным этапом развития уголовно-правовой политики, основанной на гуманистических началах и конституционных ценностях правового государства. На защиту прав и свобод граждан и юридических лиц направлены изменения в законы "О нотариате и нотариальной деятельности", "О третейских судах", - сказала Наталья Кочанова. - Для повышения эффективности оказания медицинской помощи и упрощения процедуры регистрации лекарств, в том числе для лечения редких заболеваний, внесены поправки в Закон "О лекарственных средствах".

Большое внимание было уделено и расширению законодательной базы двустороннего сотрудничества как с традиционными партнерами - Россией, Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Молдовой, Сербией, Ираном, Кубой, так и с потенциальными - Албанией, Сирией, Уругваем. Ратифицированы соглашения с Европейским союзом об упрощении выдачи виз и о реадмиссии, 10 международных договоров "пятерки" ЕАЭС, 5 многосторонних соглашений в рамках ООН, Совета Европы, Всемирной почтовой организации, СНГ.-0-

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законодательство Кочанова Совет Республики
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