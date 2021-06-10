Рачков: давление Запада накаляет обстановку вокруг Беларуси и ведет к росту напряженности в регионе

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Давление Запада накаляет обстановку вокруг Беларуси, ведет к эскалации напряженности в Восточно-Европейском регионе. Такое мнение газете "СБ. Беларусь сегодня" высказал председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков, сообщает БЕЛТА.

По мнению сенатора, происходящее вокруг Беларуси - попытка коллективного Запада оказать давление, оторвать нашу страну от России. "Конечно же, это геополитическая стратегия. До того был неосуществившийся сценарий цветной революции: блокирование предприятий, попытки организовать забастовки, вовлечь в протесты женщин и молодежь. Но консолидация нашего общества вокруг главы государства остановила эти процессы, основной целью которых была попытка изменить поведение Беларуси, давно не устраивающее Запад, который желает, чтобы мы играли по его правилам, с чем мы концептуально не согласны. Кстати, такое давление накаляет обстановку вокруг Беларуси, ведет к эскалации напряженности в Восточно-Европейском регионе. В целом благодаря колоссальным усилиям Беларуси последних десятилетий этот регион стал более спокойным и безопасным. Но теперь западным странам придется, видимо, тратить средства и усилия на это самим", - предполагает Сергей Рачков.

Он отметил, что Беларусь всегда взвешенно и осторожно реагировала на недружественные шаги стран Запада, в первую очередь ЕС и США. "Мы всегда просчитывали, насколько будут болезненными для экономики наши ответные меры, и никогда не принимали решений, которые навредят нам самим. Мы рассчитывали на то, что Запад опомнится и начнет реализовывать более конструктивную политику в отношении Беларуси", - сказал сенатор.

Сергей Рачков напомнил о состоявшейся на этой неделе встрече спикеров палат белорусского парламента с руководителем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей. На ней обсуждалось как межпарламентское сотрудничество, так и экономическое, в том числе противодействие тому давлению, которое коллективный Запад оказывает на Беларусь и КНР. "Эта встреча еще раз подтвердила, что Китай является серьезным другом и партнером Беларуси не только в экономике, но и политике. Среди других стран можно назвать Индию, отдельные страны Юго-Восточной Азии. Да и многие африканские государства показывают свой интерес к развитию торгово-экономического сотрудничества с Беларусью, несмотря на ту обстановку, которую искусственно создают западные страны вокруг нас. Партнеры, которые понимают Беларусь и воспринимают, есть и на Ближнем Востоке", - уверен сенатор.

Больше всего его удивляет позиция Украины. "Мы многократно помогали ей: политически, экономически, в гуманитарном плане. Но когда страна находится под внешним управлением, когда ею пытаются править олигархи, а также не опытные политики, а политиканы, они начинают стрелять себе в ногу, не понимая, что страдать будет украинский народ. Этот народ для нас весьма близкий и уважаемый, мы рассчитываем, что будем поддерживать отношения с ним, развивать гуманитарные связи. Но экономически мы будем отвечать украинскому государству на ту политику, которую оно начало проводить в отношении нашей страны. Рычагов оказания такого давления на Украину у Беларуси достаточно. Тем более что это сейчас погодные условия благоприятные, а с наступлением холодов последствия своей политики Украина сможет прочувствовать куда явственнее. Впрочем, 200 украинских предприятий, которых коснутся ответные меры белорусского правительства, ощутят контрмеры Минска гораздо быстрее. Как и около 300 компаний Литвы, 250 - Кипра, 160 - Латвии, 150 - Германии, 140 - Польши", - подчеркнул Сергей Рачков.

В Совете Республики обсуждался и вопрос ответственности за призывы к санкциям против своей страны. "Какой должна быть ответственность, можно размышлять. Могут быть и крайние меры, например лишение гражданства за призывы к санкциям, иные формы. На мой взгляд, пока нам надо больше говорить о каких-либо формах политического, нравственно-морального воздействия на тех, кто осуществляет такие призывы. Не исключаю, что в скором будущем может появиться в стенах парламента законопроект, в котором будет установлена конкретная ответственность за призывы к экономическим, политическим и иным санкциям по отношению к своей стране. Кстати, явление это само по себе странное, если не сказать уродливое. Я давно работаю в сфере международных отношений и не припомню случаев подобного наката на страну со стороны ее граждан, на словах желающих улучшения жизни, а на деле использующих методы, которые могут привести к хаосу", - резюмировал Сергей Рачков.-0-