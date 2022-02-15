Рачков: проведение "Союзной решимости" связано с активизацией НАТО у границ Союзного государства

15 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Проведение белорусско-российского учения "Союзная решимость" связано с активизацией НАТО у границ Союзного государства. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергей Рачков сегодня на конференции "Безопасность и экономический суверенитет Союзного государства: общие приоритеты", передает корреспондент БЕЛТА.

Сергей Рачков констатировал: военное и военно-техническое сотрудничество Беларуси и России направлено на отражение внешних военных угроз, главным источником которых являются действия США и НАТО в Восточноевропейском регионе. "Активизация США и НАТО у границ Союзного государства вынуждает наши страны отрабатывать новые варианты совместных действий для различных сценариев развития оперативной обстановки на театре возможных военных действий, - сказал он. - В связи с этим в декабре 2021 года президенты Беларуси и России договорились о проведении масштабной проверки сил реагирования Союзного государства. Внезапная проверка проходит в два этапа. В ходе второго этапа с 10 по 20 февраля проводится совместное оперативное учение "Союзная решимость - 2022". Не исключается, что название учения - отсылка к американской операции "Атлантическая решимость", проводимой с апреля 2014 года и нацеленной на наращивание американского военного присутствия в Восточной Европе. Таким образом демонстрируется, что "Атлантической решимости" Беларусь и Россия противопоставляют "Союзную решимость". Замысел учения показывает, с одной стороны, его оборонительный характер, с другой - готовность к ответным действиям Союзного государства в случае агрессии".

Парламентарий сообщил, что после завершения учения начнется подготовка к масштабному совместному учению "Щит Союза - 2023", который будет проходить на территории России. "Дальнейшие совместные меры Беларуси и России по обеспечению обороны Союзного государства будут обусловлены развитием военно-политической обстановки в регионе, - подчеркнул он. - Безусловно, все шаги Союзного государства в военной и военно-технической областях должны быть адекватны существующим и прогнозируемым внешним вызовам и угрозам и отвечать принципу разумной достаточности".

"Обеспечение военной безопасности также должно предполагать осуществление политико-дипломатических шагов, направленных на снижение напряженности и уменьшение военной угрозы Союзному государству. Именно на это нацелены переговоры о гарантиях безопасности и мерах обеспечения безопасности России, США и НАТО. От успеха или провала этих переговоров во многом будет зависеть безопасность и стабильность не только Союзного государства, но и в регионе и мире в целом", - заключил Сергей Рачков.

Конференция "Безопасность и экономический суверенитет Союзного государства: общие приоритеты" состоялась в формате видеомоста на площадках РОО "Белая Русь" и Общественной палаты России. Ее организатором также выступила Ассоциация внешнеполитических исследований им. А.А.Громыко.-0-