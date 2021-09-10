Рахманов: динамика интеграции определяется в том числе изменением сил на международной арене

10 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Динамика интеграции между Беларусью и Россией определяется в том числе изменением сил на международной арене. Такое мнение высказал во время видеомоста Москва-Минск, посвященного итогам состоявшейся накануне встречи президентов Беларуси и России, сопредседатель Ассоциации внешнеполитических исследований им. А.А.Громыко, член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси Сергей Рахманов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается интеграции, то она в последнее время приобрела высокую динамику, и это определяется в том числе изменением соотношения сил на международной арене, - сказал Сергей Рахманов. - Движение навстречу друг другу выражается в интенсивных контактах наших лидеров, которые в этом году уже пятый раз встречаются, что беспрецедентно в мировой практике".

Сергей Рахманов констатировал: основа повышения благосостояния граждан Беларуси и России - экономика. "Если мы реализуем достигнутые (на встрече президентов 9 сентября. - Прим. БЕЛТА) договоренности, мы в первую очередь обеспечим более высокий уровень самодостаточности, - отметил он. - Сейчас чрезмерная зависимость от внешних факторов, это создает элемент нестабильности, потому что турбулентности в мировой экономике сказываются и на положении дел в России и Беларуси. Это не значит, что мы будем отгораживаться барьерами и будем существовать вне зависимости от окружающего мира. Это означает, что мы предпримем серьезные шаги и по проблемам импортозамещения, по проблемам замещения той продукции, которую мы покупаем за рубежом".

"И еще в этом контексте очень важно другое: мы по существу консолидируем общество. Движение России и Беларуси навстречу друг другу - исключительно важный фактор. Благодаря этому мы будем чувствовать себя как единое сообщество, это будет важная цивилизационная составляющая, это обеспечит чувство уверенности, большей устойчивости, чувство плеча. Это нужно для того, чтобы люди почувствовали себя на этой земле уверенно, не только для себя, но и для своих детей и внуков", - подчеркнул Сергей Рахманов.-0-