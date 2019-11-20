Рапота: наблюдатели от ОБСЕ дают оценки выборам исходя из своего мироощущения

20 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Наблюдатели от ОБСЕ дают оценки проходящим в странах СНГ выборам исходя из своего мироощущения. Такое мнение высказал журналистам госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота сегодня в Москве в кулуарах экспертно-медийного форума "Союзное государство 2030 - траектория будущего", передает корреспондент БЕЛТА.

"А что вы ожидали от наблюдателей от ОБСЕ? Они говорят то, что они говорят во всех странах СНГ. И все, что не соответствует их представлению о жизни, их мироощущениям, оно, так сказать, их разочаровывает", - сказал Григорий Рапота, отвечая на вопрос об оценке наблюдателями от ОБСЕ прошедших в Беларуси парламентских выборов.

Григорий Рапота, который входил в наблюдательную миссию от СНГ, подчеркнул, что выборы полностью соответствовали законам Беларуси и тем традициям, той политической культуре, которые сложились в белорусском обществе. "Есть законодательство Беларуси, есть Конституция Беларуси, за которую проголосовало подавляющее большинство граждан, и для нас очень важно, чтобы выборы соответствовали тем правилам, которые установили белорусы сами для себя", - отметил он.-0-

Рапота: для белорусско-российской интеграции 2019 год стал самым интенсивным "Именно в этот год активизировалась работа по интенсификации реализации договора 1999 года о создании Союзного государства", - сказал госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.