"Разрушать легко, созидать намного труднее" - посол Беларуси об инициативе переноса Форума регионов с Украиной

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украинская сторона обратилась с инициативой перенести Форум регионов Беларуси и Украины, который должен был пройти в Гродно в октябре, на 2021 год. Об этом посол Беларуси в Украине Игорь Сокол заявил в интервью газете "Украина бизнес ревю", сообщает БЕЛТА.

"Буквально на днях украинская сторона обратилась к нам с инициативой перенести форум на 2021 год. Фактически перечеркнута совместная подготовительная работа. Пострадают в первую очередь экономики наших стран, межрегиональные связи и между простыми людьми. Разрушать легко, созидать намного труднее. Раз руководство Украины поставило отношения на паузу, значит, продолжим общаться с областями, городами, сельскими советами, бизнесом. Мы к этому готовы", - сказал дипломат.

Игорь Сокол отметил, что форум планировался как центральное событие на двустороннем треке. При этом мероприятие изначально носит исключительно экономический характер. Странами проведена колоссальная подготовительная работа: сформированы белорусский и украинский оргкомитеты по подготовке форума, в программу вошли 17 параллельных локаций - выставка крупногабаритной техники и промышленных образцов, выставка-ярмарка продукции украинских и белорусских предприятий и изделий декоративно-прикладного искусства, заседание консультативного совета делового сотрудничества, научно-технический форум в сфере высоких технологий, заседание межправительственной комиссии по сотрудничеству в области науки и технологий, круглые столы "Беларусь - Украина: история и современность", "Повышение энергоэффективности многоквартирных жилых домов", научно-практическая конференция "Беларусь и Украина: перспективы устойчивого научного и научно-технического сотрудничества", мероприятие по обмену опытом работы свободных экономических зон, промышленных парков, технопарков, заседания рабочих групп по линиям промышленности, сельского хозяйства, транспорта, техническому регулированию, стандартизации и метрологии, защиты окружающей среды.

"В июле мы направили приглашения от имени белорусского правительства всем руководителям украинских регионов. По состоянию на август были получены подтверждения участия от половины областей Украины. Прорабатывался официальный визит Владимира Зеленского в Беларусь. Я, как заместитель главы белорусского оргкомитета, в июле посетил Гродно - прекрасный белорусский город мастеров и талантливых людей. Уже тогда он был готов принять гостей", - сказал дипломат.-0-