Развитие отношений с Китаем является стратегическим направлением внешней политики Беларуси - Гурьянов

27 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Александр Гурьянов принял участие в форуме "Сопряжение Евразийского экономического союза и китайской инициативы "Один пояс, один путь" в формате видеосвязи, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Форум проводился по инициативе Евразийской экономической комиссии, поддержанной всеми государствами - членами ЕАЭС. В своем выступлении Александр Гурьянов отметил, что развитие отношений с Китаем является стратегическим направлением внешней политики Беларуси, а полномасштабное участие в реализации инициативы руководства КНР "Один пояс, один путь" сделает экономики государств-партнеров более устойчивыми к глобальным вызовам.

Благоприятные условия для интенсивного развития взаимодействия создает вступившее в силу год назад соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и КНР. Для эффективной реализации соглашения создана совместная комиссия, которая будет содействовать решению прикладных задач по упрощению взаимной торговли и развитию совместных экономических проектов.

"Инициатива "Один пояс, один путь" - это не только грузоперевозки и логистическая инфраструктура, но и создание высокотехнологичных производств, выстраивание транснациональных производственных цепочек. В качестве евразийского центра по производству новых высокотехнологичных товаров и услуг предложено шире задействовать потенциал Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", - говорится в сообщении.

Александр Гурьянов подчеркнул, что участие финансовых институтов ЕАЭС и КНР - Евразийского банка развития и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций - в софинансировании совместных проектов может значительно активизировать работу по сопряжению и взаимодополняемости интеграционных процессов в Евразии.-0-

ЕАЭС и КНР переносят последствия пандемии лучше, чем другие регионы мира - МИД РФ Об этом заявил замглавы МИД России Игорь Моргулов на пленарной сессии видеофорума "Сопряжение Евразийского экономического союза и китайской инициативы "Один пояс, один путь".