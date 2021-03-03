Развитие партнерства внешнеполитических ведомств в СНГ рассмотрят на заседании СМИД

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня состоялось заседание экспертной группы по доработке и согласованию проектов Информации о ходе выполнения программы действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами государств Содружества в 2020 году и соответствующего протокольного решения Совета министров иностранных дел СНГ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

"Обсудив поступившие замечания и предложения, участники заседания, которое проходило с использованием видео-конференц-связи, согласовали проекты документов и решили просить Исполнительный комитет СНГ внести их на рассмотрение очередного заседания СМИД", - рассказали в пресс-службе.

Программа действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами государств СНГ принята в октябре 2019 года. В ней предусмотрены конкретные действия по развитию и укреплению внешнеполитического сотрудничества стран Содружества как в СНГ, так и в международных организациях, определяются механизмы и направления взаимодействия по ключевым глобальным и региональным проблемам.

Реализация программы направлена на повышение практической отдачи от деятельности организации, расширение потенциала экономического и гуманитарного сотрудничества стран Содружества.-0-