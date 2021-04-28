Ряд полномочий Президента предлагается закрепить за правительством - Миклашевич

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ряд полномочий Президента предлагается закрепить за правительством, заявил во время заседания Конституционной комиссии председатель Конституционного суда, председатель комиссии Петр Миклашевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня проходит третье заседание Конституционной комиссии. На нем рассматриваются предложения об изменении конституционных положений о функциях и полномочиях Президента Беларуси и правительства - Совета Министров.

Первое заседание Конституционной комиссии состоялось 31 марта. Тогда же был утвержден график заседаний - они будут проходить дважды в месяц.

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Фото Максима Гучека