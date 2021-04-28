Миклашевич: менять форму правления в Беларуси нет объективной необходимости

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси нет объективной необходимости менять форму правления, заявил сегодня журналистам председатель КС, председатель Конституционной комиссии Петр Миклашевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Институт президентства с сильной президентской властью в полном объеме был установлен Конституцией в 1996 году. Что явилось ответом на те вызовы времени, которые переживал народ Беларуси в период становления и развития суверенной государственности. Прошедший 25-летний период подтвердил эффективность, состоятельность и целесообразность функционирования института президентства, - сказал Петр Миклашевич. - И сегодня нет объективной необходимости менять форму правления в Беларуси на парламентскую или парламентско-президентскую".

Необходимо совершенствовать эту форму правления. "Реально обеспечивать принцип разделения властей, чтобы каждая власть реализовывала свои функции и полномочия, но действовала в единстве на достижение тех целей, которые стоят перед страной. Повышение благосостояния белорусского народа - главная функция государственной власти", - отметил председатель Конституционного суда.

Сегодня проходит третье заседание Конституционной комиссии. На нем рассматриваются предложения об изменении конституционных положений о функциях и полномочиях Президента Беларуси и правительства - Совета Министров.

Первое заседание Конституционной комиссии состоялось 31 марта. Тогда был утвержден график заседаний - они будут проходить дважды в месяц.-0-

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