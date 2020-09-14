Россия планирует предоставить Беларуси кредит в $1,5 млрд - Путин

14 сентября, Сочи /Корр. БЕЛТА/. Россия планирует предоставить Беларуси кредит в $1,5 млрд. Об этом Президент России Владимир Путин заявил сегодня в Сочи на переговорах с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы договорились о том, что Россия предоставит Беларуси в этот сложный момент государственный кредит в 1,5 млрд. И мы это исполним. Сейчас, насколько известно, наши министры финансов ведут на этот счет работу на профессиональном уровне", - сказал Президент России.

Он отметил, что кредит планируется предоставить в ближайшее время. "Надеюсь, что это соответствующим образом отразится и на финансовых рынках", - заявил Владимир Путин.-0-