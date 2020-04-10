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Политика
10 апреля 2020, 14:45

Россия поддержала предложение Беларуси провести встречу глав государств ЕАЭС в формате видеоконференции

Владимир Макей и Дмитрий Мезенцев. Фото из архива
Владимир Макей и Дмитрий Мезенцев. Фото из архива

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с послом России в Беларуси Дмитрием Мезенцевым. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

Во время беседы обсужден широкий круг двусторонних вопросов, а также взаимодействие стран в рамках ООН и других международных организаций. Подробно рассмотрена повестка дня и график контактов на уровне руководства внешнеполитических ведомств на ближайшее время. Подтверждена взаимная настроенность на реализацию запланированных в данном контексте мероприятий в намеченные сроки.

"Российская сторона выразила поддержку инициативы Президента Беларуси о проведении, с учетом распространения коронавирусной инфекции, встречи глав государств Евразийского экономического союза в формате видеоконференции. Достигнута договоренность о продолжении тесной совместной работы по подготовке этого мероприятия", - подчеркнули в МИД.

Видеосаммит глав государств ЕАЭС состоится 14 апреляВидеосаммит глав государств ЕАЭС состоится 14 апреля
Такую дату озвучил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович по итогам состоявшегося также в формате видеоконференции заседания Евразийского межправительственного совета.

Во время разговора обсуждалась также тематика подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и реализация ряда совместных инициатив и мероприятий.

"Подчеркнута значимость углубления сотрудничества в сфере реализации крупных двусторонних проектов, в числе которых строительство Белорусской атомной электростанции", - отметили в МИД.

Серьезное внимание Владимир Макей и Дмитрий Мезенцев уделили координации работы и взаимодействию по вывозу из дальних стран граждан Беларуси и России, которые в текущей ситуации пока не могут вернуться домой. "Констатирована объективная сложность в решении ряда вопросов, значимость продолжения системного взаимодействия в этот острый период между сторонами, внешнеполитическими ведомствами и загранучреждениями обоих государств", - проинформировали в МИД.

Как сообщалось, возможность встречи глав государств ЕАЭС для обсуждения возникших экономических вызовов обсуждалась 31 марта в ходе телефонного разговора Президента Беларуси Александра Лукашенко с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

С инициативой о проведении такой встречи выступил Александр Лукашенко как лидер страны, председательствующей в Евразийском экономическом союзе. Белорусский лидер подчеркнул наличие неотложных вопросов, требующих детального обсуждения на высшем уровне.

В развитие разговора Александр Лукашенко дал поручение председателю Коллегии ЕЭК Михаилу Мясниковичу проработать данный вопрос с каждой из сторон и довести до них обсуждавшиеся позиции. В качестве одного из возможных вариантов проведения мероприятия белорусская сторона предлагала формат видеоконференции.-0-

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