Руководители МИД Беларуси и России обсудили вопросы интеграционного взаимодействия

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители МИД Беларуси и России обменялись мнениями по актуальным вопросам белорусско-российского сотрудничества и интеграционного взаимодействия. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

"27 октября состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с главой МИД России Сергеем Лавровым, - говорится в сообщении. - Во время разговора руководители внешнеполитических ведомств двух стран обменялись мнениями по актуальным вопросам белорусско-российского сотрудничества и интеграционного взаимодействия. Министры обсудили координацию действий на международных площадках, в том числе по вопросам контроля над вооружениями".

Стороны рассмотрели ход подготовки предстоящего 12 ноября совместного заседания коллегии Министерства иностранных дел Беларуси и коллегии Министерства иностранных дел РФ, в том числе согласования итоговых документов.-0-