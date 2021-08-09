Руководство Украины неправильно ведет себя по отношению к белорусам - украинский участник "Большого разговора с Президентом"

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство Украины неправильно ведет себя по отношению к белорусам. Такое мнение выразил белорусским журналистам блогер из Украины Дмитрий Высоцкий - участник встречи главы государства Александра Лукашенко с представителями медийного сообщества "Большой разговор с Президентом", сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Оцениваю эту встречу очень серьезно, - сказал он. - Важно, что любой мог аккредитоваться на нее, будь то европейский или американский представитель, и задать свои вопросы, касающиеся острых моментов. Например, так называемой диктатуры в стране, Протасевича, беженцев, ведь любят в последнее время в некоторых СМИ пообсуждать эту тему беженцев. Это прекрасная возможность задать зарубежным журналистам все данные вопросы".

"Меня как приехавшего из Украины представителя обижает, что руководство моей страны очень неправильно ведет себя по отношению ко всем белорусам, к Александру Лукашенко. Я имею в виду экономические санкции, которые в итоге направлены как раз против простых белорусов", - заметил блогер.

Он обратил внимание, что белорусы в свое время протянули руку поддержки Украине. "В свое время именно Александр Лукашенко предложил провести в Минске международные переговоры, касающиеся Украины, в сложнейшее для нашей страны время, - продолжил Дмитрий Высоцкий. - Многие украинцы поддерживают белорусов. И говорят, что Лукашенко - лучший, мы за него, нам бы такого президента хоть на три дня, чтобы навел порядок".

"Надеюсь, Александр Лукашенко найдет выход из этой ситуации во взаимоотношениях с Украиной, и в ближайшее время мы выйдем из кризиса, связанного с белорусско-украинскими взаимоотношениями", - высказал мнение украинский блогер.-0-