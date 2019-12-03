Румас обсудил с послом России вопросы сотрудничества

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас обсудил с послом России в Беларуси Дмитрием Мезенцевым вопросы двустороннего сотрудничества, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт белорусского правительства.

Сергей Румас отметил, что совместная работа правительств двух стран по углублению сотрудничества в интеграционных объединениях будет способствовать взаимному экономическому росту и повышению благосостояния граждан.

Стороны обсудили предстоящую встречу премьер-министров Беларуси и России, которая состоится 6 декабря в Сочи.-0-