Румас: результаты интеграции в СГ очевидны и неоспоримы

19 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Результаты белорусско-российской интеграции очевидны и неоспоримы. Об этом завил журналистам премьер-министр Беларуси Сергей Румас по итогам сегодняшних более чем семичасовых переговоров в Москве, передает корреспондент БЕЛТА.

Румас и Медведев сняли не менее половины разногласий по интеграционным дорожным картам Об этом заявил журналистам премьер-министр Беларуси Сергей Румас по итогам сегодняшних более чем семичасовых переговоров в Москве.

В качестве подтверждения своих слов Сергей Румас назвал равные права граждан Беларуси и России, единое миграционное пространство, отсутствие пограничного контроля. По его словам, договорная база белорусско-российского сотрудничества составляет более 300 межгосударственных договоров и соглашений, которые охватывают практически все сферы. Вместе с тем он подчеркнул, что сторонам предстоит принять важные решения по развитию интеграции в топливно-энергетическом комплексе, финансово-кредитной сфере, транспортной системе. "Именно треку союзной интеграции на долгосрочную перспективу мы уделили сегодня основное внимание", - отметил премьер-министр Беларуси.

"Мы действительно продвинулись на этом пути и по нерешенным вопросам дали дополнительные поручения органам управления", - сообщил он.

Сергей Румас выразил уверенность, что на предстоящем заседании Высшего госсовета Союзного государства будет дан старт новому этапу строительства СГ.-0-

Румас и Медведев сняли не менее половины разногласий по интеграционным дорожным картам Об этом заявил журналистам премьер-министр Беларуси Сергей Румас по итогам сегодняшних более чем семичасовых переговоров в Москве.

Медведев не исключил еще одну встречу по интеграционным дорожным картам Об этом премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил журналистам по итогам сегодняшних более чем семичасовых переговоров в Москве с премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом.