Руммо предложил направления совершенствования законодательства

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске проходит заседание Минского городского совета по выборам членов Совета Республики Национального собрания Беларуси. Кандидаты представили свои программы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Дальнейшее улучшение качества жизни граждан, повышение их благосостояния, развитие национальных институтов, гражданского общества, укрепление обороноспособности Беларуси и улучшение ее международного уровня невозможно без совершенствования национального законодательства", - отметил выдвинутый представителем Минска в Совет Республики директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо (единственный из сенаторов прошлого созыва среди кандидатов).

Он также перечислил успехи работы Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности, членом которой является, в развитии связей с парламентами других стран, повышении роли белорусской трансплантологии в формировании положительного имиджа республики. По его словам, это направление медицины стало своеобразной визитной карточкой отрасли. И этому способствовало развитие международных контактов и сотрудничества.

В дальнейшем Олег Руммо видит свою миссию также в повышении благосостояния граждан, повышении имиджа Беларуси через совершенствование законодательства. Ключевые инициативы здесь те, что направлены на раскрепощение деловой инициативы, либерализацию предпринимательской деятельности, борьбу с иждивенчеством, укрепление обороноспособности.

Всего от столицы кандидатами в члены Совета Республики выдвинуты 8 кандидатур.

Итоги выборов в верхнюю палату парламента и регистрацию избранных членов Совета Республики Центризбирком огласит 12 ноября.-0-