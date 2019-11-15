Саммит ОДКБ пройдет в Бишкеке 27-28 ноября

15 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заседания уставных органов ОДКБ, в том числе сессия Совета коллективной безопасности, в который входят главы государств - членов организации, пройдут в Бишкеке 27-28 ноября. Об этом БЕЛТА сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов по итогам состоявшегося в Москве заседания Постоянного совета ОДКБ.

"Постоянным советом ОДКБ согласованы проекты решений Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, касающиеся внесения изменений в нормативные правовые акты ОДКБ, в положение о Совете коллективной безопасности ОДКБ, а также в правила процедуры органов ОДКБ, - отметил пресс-секретарь. - Постоянный совет одобрил проект решения СКБ ОДКБ о бюджете организации на 2020 год. Было принято решение о внесении указанных проектов документов на рассмотрение уставных органов организации, заседания которых пройдут в Бишкеке 27-28 ноября".-0-