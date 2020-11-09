Саммит ШОС пройдет 10 ноября в формате видеоконференции

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 9 ноября 2020
Минск Сплошная облачность +5°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:01 Минский зоопарк предлагает создать необычную елку Регионы
15:58 В Каменецком районе ГАИ обнаружила в багажнике легковушки спящего пассажира Происшествия
15:54 Более 70 тыс. человек в Японии лишились работы из-за пандемии В мире
15:53 На Всебелорусском народном собрании должны прозвучать разные мнения - Головченко Политика
15:35 Белорусский фильм-номинант на "Оскар" определят до 25 ноября Культура
15:29 Более 32 тыс. волонтеров объединяет движение БРСМ "Доброе сердце" Общество
15:26 Пропавшего в Рогачевском районе мужчину нашли мертвым Происшествия
15:22 Более 180 ученых из 8 стран обсудят в БГПУ актуальные проблемы искусства Общество
15:14 Экономика, вакцинация, благоустройство, заявки в ЖКХ - Кухарев расставил акценты в работе Регионы
15:13 Массовое производство вакцины от коронавируса Центра Чумакова может начаться в феврале В мире
15:12 Устроившего стрельбу под Воронежем срочника задержали В мире
15:10 В БГУ стартовал третий сезон конкурса инновационных проектов INNSTART BSU Общество
15:05 Форумы развития регионов, единая аттестация выпускников - идеи диалоговых площадок обсудили в Гомеле Регионы
15:03 Электронная ярмарка вакансий пройдет 12 ноября с участием 8 организаций Минска Регионы
15:03 Ваучеры Красного Креста на продукты и предметы гигиены выдадут самым нуждающимся семьям Общество
14:58 Минчанина будут судить за насилие над сотрудниками милиции Происшествия
14:44 Житель Барановичей умышленно наехал на сотрудника милиции Происшествия
14:44 ВОЗ: пандемия коронавируса вышла за рамки чрезвычайной ситуации В мире
14:42 Мычко: 70% звонков на инфолинию БОКК связано с психосоциальной поддержкой в контексте COVID-19 Общество
14:39 В Фаниполе и Столбцах в следующем году планируют построить детские сады и школы Регионы
14:27 Столичные правоохранители задержали сбытчиков марихуаны и мефедрона Происшествия
14:26 Саммит ШОС пройдет 10 ноября в формате видеоконференции Политика
14:21 Белорусское радио было и остается интересным собеседником для слушателей - Васюкевич Общество
14:17 Роб Клинкхаммер и Франсис Паре не помогут "Динамо" в матчах выездной серии чемпионата КХЛ Спорт
14:08 "Витебские ковры" планируют производить в брестском филиале до 1 млн кв.м продукции в 2021 году Экономика
14:07 В Чаусском районе в ДТП погиб мужчина Происшествия
14:06 В Гродно пьяный таксист вез пассажира Происшествия
14:00 В Мексике 27 человек погибли из-за наводнений В мире
13:53 На севере Петербурга прорвало трубу, кипятком затопило целую улицу В мире
13:49 Еженедельно соцработники и волонтеры выполняют около 570 заявок на доставку продуктов и лекарств Общество
Все новости
Все новости
Политика
09 ноября 2020, 14:26

Саммит ШОС пройдет 10 ноября в формате видеоконференции

Фото из архива
Фото из архива

9 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заседание Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества пройдет 10 ноября в формате видеоконференции под председательством президента России Владимира Путина, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Кремля.

"Заседание пройдет в открытом режиме, предусматривается интернет-трансляция на официальном сайте российского председательства, - отметили в пресс-службе. - Саммит откроет и будет вести президент России. Предусматриваются выступления глав государств-членов, государств-наблюдателей и доклады руководителей постоянных органов ШОС - генерального секретаря ШОС и директора исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС. Участникам заседания будет продемонстрировано видеообращение Генерального секретаря ООН".

Планируется, что главы государств обсудят шаги по дальнейшему совершенствованию деятельности ШОС в рамках реализации стратегии развития ШОС до 2025 года. В центре внимания лидеров также - развитие сотрудничества по приоритетным направлениям: безопасность и борьба с терроризмом, экономика, гуманитарные связи, преодоление политических и социально-экономических последствий пандемии коронавируса. Традиционно важное значение будет иметь координация действий государств ШОС по региональным проблемам, прежде всего по Афганистану, странам Ближнего Востока.

"Особый акцент будет сделан на рассмотрении проектов, обеспечивающих расширение транспортно-коммуникационных возможностей региона, в том числе с привлечением потенциала наблюдателей и партнеров ШОС по диалогу, а также международных организаций, - проинформировали в Кремле. - Государства-члены выступают за содействие созданию благоприятных условий для развития торговли и инвестиций, необходимых для постепенного осуществления свободного передвижения товаров, капиталов, услуг и технологий, как это предусмотрено Хартией ШОС".

Участники саммита подтвердят необходимость развития межцивилизационного диалога, расширения связей в образовательно-просветительской, научно-технической, культурно-гуманитарной и туристической областях, что будет способствовать дальнейшему укреплению отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества. Ожидается, что лидеры объявят Год культуры Шанхайской организации сотрудничества в рамках празднования 20-летия ШОС в 2021 году.

Главным итоговым документом саммита станет московская декларация. В ней будут отражены согласованные подходы по широкому кругу вопросов глобальной и региональной повестки дня. Планируется принять план действий на 2021-2025 годы по реализации стратегии развития ШОС до 2025 года, который определяет основные направления практической работы по углублению многопрофильного сотрудничества в рамках объединения. Также будет одобрен ряд заявлений Совета глав государств ШОС по различным направлениям деятельности организации, в частности, в связи с 75-летием Победы во Второй мировой войне, в сфере цифровой экономики и о совместном противодействии новой коронавирусной инфекции.

В составе ШОС - восемь стран-участниц (Индия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан). Четыре государства имеют статус наблюдателя (Афганистан, Беларусь, Иран, Монголия), шесть стран - партнера по диалогу (Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция, Шри-Ланка).

В 2019-2020 годах в соответствии с ротационным циклом Россия председательствует в организации. По распоряжению президента РФ был сформирован организационный комитет по подготовке и обеспечению председательства, утвержден план мероприятий председательства России в ШОС с подключением федеральных органов исполнительной власти, а также правительств ряда российских регионов. Документ включает более 90 пунктов.

"В целом план мероприятий реализован. Вместе с тем в связи с распространением в мире коронавирусной инфекции вынуждены были внести необходимые коррективы, активнее задействовать видеоформат для проведения встреч, совещаний и форумов. Некоторые мероприятия по договоренности с партнерами были перенесены на более поздние сроки или отменены", - пояснили в пресс-службе Кремля.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
саммиты ШОС
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Политика
Роман Головченко. Фото из архива На Всебелорусском народном собрании должны прозвучать разные мнения - Головченко
Фото МИД Беларусь и Афганистан подтвердили готовность к расширению сотрудничества в ключевых сферах
Фото из архива Посол и замгубернатора префектуры Хоккайдо обсудили подготовку к белорусско-японскому форуму
Владимир Макей и Дмитрий Мезенцев. Фото МИД Макей и Мезенцев обсудили интеграционное взаимодействие и график контактов на высшем и высоком уровнях
Фото из архива Следующее заседание Совета глав правительств СНГ пройдет в Минске 28 мая 2021 года
Фото из архива МИД осуждает попытки оказания политического и экономического давления на Беларусь как суверенное государство-участника ОБСЕ
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко на БелАЭС: сегодня исторический момент - Беларусь становится ядерной державой
На Всебелорусском народном собрании должны прозвучать разные мнения - Головченко
В Беларуси осталось убрать 6,5% площадей кукурузы
Своя по цене аренды! Только в ноябре в Minsk World – скидки до 20% на квартиры и рассрочка на 100 месяцев!
Топ-новости
Правительство о стратегии борьбы с COVID-19, испытании вакцины и коллективном иммунитете
Кочанова проведет 11 ноября прямую телефонную линию
Многочисленные блокировки дорог негативно сказываются на уровне аварийности - МВД
На "Гродно Азоте" из-за проблем в технологическом процессе произошла остановка цеха
Еженедельно соцработники и волонтеры выполняют около 570 заявок на доставку продуктов и лекарств
Экономика, вакцинация, благоустройство, заявки в ЖКХ - Кухарев расставил акценты в работе
Только в конструктивном диалоге можно воплощать реальные перемены - Соловей
Транспортная инспекция начала масштабную проверку такси
Белорусское радио было и остается интересным собеседником для слушателей - Васюкевич
Рейсы Пекин - Минск - Пекин приостановлены с 9 ноября на неделю
Правительство готовит стимулирующие меры для развития внутреннего туризма на фоне пандемии
До -3°С ожидается в Беларуси ночью 10 ноября
Скоростные "Ласточки" могут пустить между Москвой и Минском после снятия коронавирусных ограничений
В Фаниполе и Столбцах в следующем году планируют построить детские сады и школы
ФОТОФАКТ: Автопробег "За единую Беларусь"
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+ Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.