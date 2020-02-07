7 февраля, Сочи /Корр. БЕЛТА/. Самолет с частью российской делегации так и не приземлился в Сочи, передает корреспондент БЕЛТА.

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин один на один проводят переговоры в Красной Поляне в формате рабочего завтрака.

Между тем, в кулуарах появилась информация, которую подтверждают представители присутствующих российских СМИ, что часть российской делегации так и не смогла прибыть в Сочи. Причина - сложные погодные условия. В результате борт отправили в аэропорт Минеральные Воды.

Ранее со ссылкой на ТАСС сообщалось, что самолет специального летного отряда "Россия", на котором находится часть правительственной делегации и журналисты российского президентского пула, вылетел из Москвы в Сочи на переговоры президентов России и Беларуси с двухчасовой задержкой. На борту самолета находятся вице-премьер Алексей Оверчук, министр энергетики Александр Новак и первый заместитель министра экономического развития Михаил Бабич.

Рейс из московского аэропорта Внуково был отложен из-за сложных погодных условий - снежного бурана с сильным боковым ветром.-0-