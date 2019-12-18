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18 декабря 2019, 21:34

Савиных об акциях против интеграции: это чисто политический процесс с другими целями

Андрей Савиных. Фото из архива
Андрей Савиных. Фото из архива

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акции против белорусско-российской интеграции - это чисто политический процесс, они не имеют никакого отношения к сотрудничеству двух стран. Такое мнение высказал в эфире телеканала ОНТ председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Андрей Савиных, сообщает БЕЛТА.

"Те, кто выходит с флагами по данному вопросу, в принципе вообще не в курсе процесса интеграции, того, что происходит, - считает Андрей Савиных. - Это чисто политический процесс, который делается с совершенно другими целями и задачами".

Также он обратил внимание на эфемерность обсуждаемой в обществе темы о возможности вступления в ЕС. "У нас постоянно звучат в общественном пространстве две альтернативы - Евразийский экономический союз или ЕС. Но этой альтернативы на самом деле нет. В ЕС нас никто не ждет, и, более того, ЕС предлагает такие условия вступления периферийным странам, на которые мы никогда не пойдем", - сказал Андрей Савиных.

Аналитик Белорусского института стратегических исследований Валентин Стариченок в свою очередь привел результаты опроса, проведенного недавно независимой компанией, где изучалось общественное мнение и респондентам предлагалось назвать три наиболее дружественных государства. На первом месте оказалась Россия, на втором - Украина, на третьем - Китай. "То есть рейтинг России очень высокий", - сказал политолог.-0-

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