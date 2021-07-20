Савиных: обвинять Беларусь в организованной контрабанде людей через границу с Литвой - политический поклеп

Андрей Савиных. Фото из архива

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ложные обвинения в адрес Беларуси в организованной контрабанде людей через границу с Литвой - яркий пример политического поклепа и пустых измышлений. Об этом сегодня журналистам заявил председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных, сообщает корреспондент БЕЛТА. Андрей Савиных прокомментировал раскрутку в зарубежных СМИ тематику траффикинга Беларусью людей, а также совместное заявление руководителей комитетов по международным делам парламентов Великобритании, Германии, Ирландии, Латвии, Литвы, Польши, США, Чехии, Украины, Франции и Эстонии в отношении Беларуси. "Ложные обвинения нашей страны в организованной контрабанде людей через границу с Литвой - яркий пример политического поклепа и пустых измышлений. Эти заявления свидетельствуют о феноменальной некомпетентности и явной политической импотенции их авторов. Еще раз подчеркиваем бесперспективность кампании лжи и дезинформации в отношении нашей страны", - сказал Андрей Савиных. По его словам, происходит подмена понятий. "Дело в том, что миграционный кризис в Европе начался как минимум 2 или 3 года назад. В настоящее время десятки тысяч людей пересекают Средиземное море, движутся через Турцию в Грецию и далее в страны Западной Европы. Этот поток огромен. Он результат того, что Запад коллективными усилиями, по сути дела, разрушил Сирию, Афганистан, Ирак. Сейчас это выливается в глобальный кризис гуманитарного масштаба. И попытки сделать Беларусь виновной в этих тенденциях как минимум смехотворны", - отметил парламентарий.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!