Савиных: ОДКБ - важная составная часть системы безопасности в Европе и Евразии в целом

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня депутаты Палаты представителей приняли участие в координационной встрече руководителей парламентских делегаций государств - членов ОДКБ в Парламентской ассамблее ОБСЕ в формате видео-конференц-связи, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Мы создали эту международную организацию прежде всего в целях обеспечения коллективной безопасности. Но в рамках уставных документов мы также координируем и внешнеполитические инициативы. ОДКБ является важной составной частью системы безопасности не только в Европе, но и в Евразии в целом. Наряду с ШОС, НАТО, ООН и ОБСЕ, это структуры, которые как раз и призваны способствовать повышению транспарентности позиций всех стран и способствовать урегулированию тех локальных конфликтов, которые возникают по всему периметру наших стран", - сказал председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.

По его словам, в ближайший месяц планируется проведение сессии ОБСЕ. "Где мы будем присутствовать, выступать с согласованными позициями, делать заявления, голосовать по конкретным решениям и оказывать влияние на содержание тех документов, которые будут приняты Парламентской ассамблеей ОБСЕ. Координационная встреча нацелена на то, чтобы выработать общие подходы и согласовать наши общие действия. Кстати сказать, они касаются не только вопросов безопасности, но и целого ряда других, которые представляют важность, значимость для наших стран. Это противодействие вмешательству во внутренние дела наших государств, организация и координация деятельности наших представителей в наблюдении за выборами по всему региону, ряд других вопросов, связанных с эффективным функционированием наших организаций", - добавил парламентарий.-0-