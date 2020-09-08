Савиных: протесты в Беларуси были тщательно спланированы и координировались из-за рубежа

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Протесты в Беларуси были тщательно спланированы и координировались из-за рубежа, заявил во время видеоконференции по итогам состоявшихся в Беларуси президентских выборов в рамках заседания Комиссии ПАСЕ по политическим вопросам и демократии председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных, передает корреспондент БЕЛТА.

"Белорусские власти располагают информацией о том, что протесты были тщательно спланированы и координировались, в том числе через социальные сети, из-за рубежа. По этим каналам координировалось движение колонн протестующих по городу, в режиме реального времени отдавались команды на проведение акций, на сбор людей в отдельных местах. Приемы, которые были использованы, удивительным образом повторяют техники управления майданом в Украине, цветными революциями в Египте и других странах. Имели место и другие попытки внешнего иностранного вмешательства во внутренние дела Беларуси", - сказал Андрей Савиных.

Парламентарий подчеркнул: на этом фоне вызывает сожаление позиция отдельных стран ЕС, которые уже ввели национальные ограничительные меры. "Санкции - это путь в никуда. Мы уже неоднократно проходили это в истории наших отношений. За последние годы конструктивного взаимодействия было достигнуто значительно больше, чем за десятилетия санкций и ограничений, - заявил он. - При этом я хочу отметить, что существующая политическая система Беларуси требует развития. Мы в парламенте готовы к этой работе и приветствуем самый широкий диалог по данному вопросу. Однако дискуссия возможна только в рамках здорового политического процесса и в строгом соответствии с нашим законодательством. Этот диалог не должен строиться под давлением улицы или при внешнем посредничестве. Он должен быть направлен на эволюционное, поступательное, конструктивное развитие белорусского общества и политического устройства".-0-

Савиных: удивлен непониманием международными партнерами процессов, которые происходят в Беларуси "Я несколько удивлен непониманием (нашими международными партнерами. - Прим. БЕЛТА) тех процессов, которые происходят в Беларуси", - сказал председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.