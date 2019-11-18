Савиных: в оценке выборов ОБСЕ по-прежнему наблюдается политизированный подход

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В оценках ОБСЕ прошедших в Беларуси парламентских выборов по-прежнему наблюдается политизированный подход. Об этом заявил БЕЛТА дипломат Андрей Савиных, который избран депутатом Палаты представителей.

Отвечая на просьбу прокомментировать ряд критических замечаний, высказанных со стороны руководителя краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Маргареты Седерфельт, Андрей Савиных сказал: "Это не первая оценка такого рода, которую мы получаем от ОБСЕ. К сожалению, по-прежнему наблюдается политизированный подход, обусловленный желанием использовать выборы в стране как рычаг давления на Беларусь в контексте определения наших внешнеполитических приоритетов".

Андрей Савиных уточнил, что не имеет в виду, что такую позицию занимают все страны - члены ОБСЕ. "Скорее, это традиционные и существенно устаревшие подходы ряда стран Запада. Мы убеждены, что в современных условиях отказ от политических клише принесет больший результат", - сказал он.

Что касается личной оценки выборного процесса, дипломат отметил, что в качестве кандидата в депутаты видел, как выстраивается избирательная кампания, и каким-либо образом вмешаться в нее и повлиять невозможно. "Привлекательность кандидата определяет его программа, способность разговаривать с людьми, чувствовать проблемы и отвечать их ожиданиям", - резюмировал Андрей Савиных.-0-