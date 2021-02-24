Савиных: в современном мире страны могут выживать только в составе союзов, не поодиночке

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суверенные государства смогут выживать в современном мире только в составе региональных союзов. Такое мнение высказал председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных в программе "ОбъективНо" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Мы жестко находимся в процессе разделения. Суверенные государства будут выживать в этих условиях не поодиночке, а только в составе региональных союзов - политических, экономических и военных", - отметил Андрей Савиных.

По словам депутата, косвенно этот тезис подтвердила и состоявшаяся 19 февраля Мюнхенская конференция, которая была призвана продемонстрировать единство Запада.

В этой связи парламентарий также напомнил слова Президента Беларуси Александра Лукашенко, прозвучавшие на VI Всебелорусском народном собрании. Глава государства тогда заявил, что мир вступил в период масштабной трансформации и все ведущие игроки включились в борьбу за передел зон своего влияния.-0-