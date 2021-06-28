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Политика
28 июня 2021, 09:24

Щекин: Беларусь остается гарантом геополитического баланса сил в мире

Николай Щекин. Фото из личного архива
Николай Щекин. Фото из личного архива

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь, несмотря на агрессию со стороны Запада, остается гарантом геополитического баланса сил в мире. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал кандидат философских наук заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Николай Щекин.

"В ближайшее время по отношению к Беларуси следует ожидать применение комплексной стратегии, в основе которой заложена система провокативных действий коллективного Запада. Масштабная провокация с самолетом и с использованием всего информационного спектра давления была первым шагом. Последние акции Запада ярко свидетельствуют, что, с одной стороны, из Беларуси пытаются сделать антирусский и антиправославный проект, с другой, уже открыто идет процесс навязывания экономического коллапса и социального хаоса через санкционные механизмы, - считает эксперт. - С учетом нарастающей критики в адрес Беларуси по вопросам миграционных процессов, энергетической безопасности, так называемых демократических прав и свобод, а также интеграционных процессов в рамках Союзного государства нельзя исключать, что коллективный Запад в ближайшие несколько месяцев проведет срежиссированные своими спецслужбами акты по дестабилизации обстановки внутри Беларуси".

Николай Щекин уверен, что причины подобного поведения Запада стали проявляться постепенно.

"Во-первых, пандемия выявила кризис либерального мира, дрейфующего в своем развитии в либерально-тоталитарные режимы, характеризующие политическим авантюризмом; во-вторых, быстро меняющийся мир, в котором возникают новые центры принятия решений, не оставляет шансов Европе самостоятельно формировать свою повестку дня; в-третьих, наметившиеся противоречия между старой Европой и младоверопейцами; в-четвертых, Беларусь стала для Запада номером один в качестве антироссийского тарана; в-пятых, Беларусь первая в мире продемонстрировала историческое единство народа и власти в противостоянии гибридной войне Запада, тем самым сыграв значительную роль в подрыве авторитета стран коллективного Запада, - отметил аналитик. - К слову сказать, именно Беларусь на своей территории эффективно обнулила резедентурные и политико-информационные механизмы продвижения гибридных методов ведения войны".

По словам Николая Щекина, Запад будет настойчиво искусственно создавать новые поводы конфликтных ситуаций.

"Вероятность вооруженного столкновения остается достаточно высокой. Одним из таких поводов взрывной ситуации может стать религиозный фактор. Как ведущий ученый в сфере вопросов церковно-государственных отношений, солидарен с Президентом в том, что фундаментальным основанием успешного развития Беларуси всегда было межконфессиональное согласие и диалог церкви и государства. Православие стало реальным жизнеспособным социальным институтом, способным объединять страну и сохранять мир и стабильность. В этой связи считаю, что не оправдано мало уделяется внимания белорусскими учеными вопросам разработки стратегических моделей и сценариев диалога церкви и государства. Более того, следует ряду государственных институтов, субъективно-личностно оценивающих и аттестовывающих результаты научных исследований в данной сфере, скорректировать свое отношение и в собственной деятельности исходить из государственных интересов, основываясь на объективных оценках, нацеленных на результат. Нам всем необходимо осознать, что религиозный и национальный мир - это главное условие суверенности и независимости Беларуси", - рассуждает эксперт.

Он также подчеркивает, что в любом случае надо работать и взаимодействовать с теми, кто есть, - других соседей нет и не будет. "Поэтому речь не может идти о геополитическом развороте, так как признанная всеми мировыми игроками знаковая и стабилизирующая региональная роль Беларуси как суверенного государства является гарантом геополитического баланса сил в мире. В основе развития - экономическая многовекторность и политические приоритеты, отвечающие национальным интересам. Мир постепенно переходит к цивилизованной "договорной" конфронтации. Ответ Беларуси должен быть - стратегическо-методологически выверен, аккуратным, функционально действенным, прагматичным, а также идеологически и экономически обоснован", - резюмировал Николай Щекин.-0-

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