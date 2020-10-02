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2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня начала работу осенняя сессия белорусского парламента, сообщает БЕЛТА.

Открытие четвертой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва состоялось в 10.00. В первом чтении законодатели намерены рассмотреть законопроекты "Об изменении Закона "О таможенном регулировании в Республике Беларусь", "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности". Перечнем вопросов предусмотрена также ратификация международных договоров - "О ратификации Соглашения о трансграничном перемещении опасных отходов по таможенной территории Евразийского экономического союза", "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Арабской Республики Египет о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах".

Заседание четвертой сессии Совета Республики седьмого созыва начнется в 15.00.-0-