Секретари совбезов стран ОДКБ приняли заявление о борьбе с терроризмом и экстремистской идеологией

17 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Секретари советов безопасности государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности сегодня приняли заявление об укреплении сотрудничества и координации усилий в целях борьбы с международным терроризмом, распространением террористической и связанной с ней экстремистской идеологии, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

В документе выражается обеспокоенность обострением угроз международной безопасности и ростом вызовов защищенности государств - членов ОДКБ, вызванных усилением активности международных террористических организаций.

"Приоритетной задачей считаем дальнейшее поступательное наращивание совместных усилий в целях повышения эффективности борьбы с международным терроризмом и связанными с ним экстремизмом, трансграничной организованной преступностью, другими транснациональными угрозами, его финансированием, в том числе за счет доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков, а также использованием информационно-телекоммуникационных технологий в террористических целях", - говорится в заявлении.

Основываясь на решительном осуждении государствами - членами ОДКБ международного терроризма во всех его формах и проявлениях, секретари совбезов вновь обратили внимание мирового сообщества на необходимость объединения усилий в противодействии терроризму в рамках широкой международной антитеррористической коалиции, опирающейся на фундаментальные нормы и принципы международного права, на основе строгого соблюдения Устава ООН и выполнения профильных резолюций Совета Безопасности ООН. "Обращаем внимание на усиливающуюся опасность от возвращения и прибытия из зон конфликтов на Ближнем Востоке, а также из Афганистана в страны гражданской принадлежности, в том числе государства - члены ОДКБ, лиц, причастных к террористической деятельности, и использования приобретенного ими опыта террористической деятельности, - указывается в документе. - Озабоченность вызывает тенденция, связанная с финансированием, подготовкой и оснащением таких лиц для использования в качестве наемников в вооруженных конфликтах".

Секретари совбезов выступили за расширение сотрудничества по предотвращению проникновения иностранных террористов-боевиков, в том числе посредством повышения эффективности взаимодействия компетентных органов, реализации практических мер по предупреждению их противоправной деятельности и совершенствования механизмов обмена соответствующей информацией, в соответствии с национальными законодательствами и положениями профильных резолюций СБ ООН 2178 и 2396. Отмечены усилия России по уничтожению военного потенциала и экономической инфраструктуры международного терроризма в Сирии.

"Выражаем поддержку международным усилиям, прежде всего в рамках астанинского формата международных встреч по Сирии, направленным на обеспечение стабильности и безопасности в этой стране на основе уважения ее суверенитета и территориальной целостности, - говорится в документе. - Подчеркиваем важность гуманитарных акций России и Беларуси, а также гуманитарной миссии Армении в Сирии. Отмечаем усилия Казахстана, России и Таджикистана по возвращению из Сирии и Ирака в рамках гуманитарных операций своих граждан, большинство из которых - женщины и дети, ставших жертвами террористической идеологии. Придаем особое значение вопросам их реабилитации, реинтеграции и ресоциализации".

Секретари советов безопасности стран ОДКБ считают, что продвижение террористических и связанных с терроризмом экстремистских идей, а также любая информационная поддержка и оправдание терроризма создают условия для радикализации уязвимых слоев населения, а также для вербовки новых адептов в ряды международных террористических организаций. В этой связи придается особое значение усилиям международного сообщества по искоренению условий и предпосылок радикализации уязвимых слоев населения, а также продвижению идей мира и созидания.

"Подчеркиваем, что результативная борьба с международным терроризмом и связанным с ним экстремизмом возможна только при надежном перекрытии источников и каналов их финансовой и материально-технической подпитки, - указывается в документе. - Убеждены в важности использования площадок международных форумов, в том числе проводимых в государствах - членах организации, для повышения эффективности взаимодействия в борьбе с международным терроризмом и его финансированием. Считаем недопустимой практику использования государствами террористических и связанных с ними экстремистских организаций в качестве инструментов реализации собственных политических и геополитических целей, а также неприемлемым использование такими организациями международных площадок для пропаганды своей идеологии".

Отмечая актуальность Кодекса поведения для достижения мира, свободного от терроризма, секретари совбезов подчеркнули, что международные инициативы в сфере борьбы с международным терроризмом и связанным с ним экстремизмом должны соответствовать положениям Устава ООН, резолюциям Совета Безопасности ООН, Глобальной контртеррористической стратегии ООН.

"Мы, секретари советов безопасности государств - членов ОДКБ, заявляем о своей готовности к дальнейшему конструктивному взаимодействию со всеми профильными структурами государств и международных организаций в борьбе с терроризмом и другими сопряженными с ним вызовами и угрозами безопасности", - подчеркивается в заявлении.

Документ подписали секретари советов безопасности Беларуси, России, Армении, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.-0-