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Политика
20 ноября 2019, 12:33

Семашко: согласована 21 интеграционная дорожная карта

Владимир Семашко. Фото из архива
Владимир Семашко. Фото из архива

20 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Белорусская и российская стороны полностью согласовали 21 из 31 интеграционной дорожной карты. Об этом сообщил посол Беларуси в России Владимир Семашко сегодня в Москве на экспертно-медийном форуме "Союзное государство 2030 - траектория будущего", передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Владимира Семашко, на утро 19 ноября, то есть до начала переговоров премьер-министров Беларуси и России были полностью согласованы и парафированы 16 дорожных карт. "Вчера во время, я считаю, продуктивного проведения встреч двух премьер-министров мы еще по пяти дорожным картам пришли к консенсусу, нашли развязки и дали поручение министрам, чтобы они до конца этой недели положили эти согласованные дорожные карты на стол, - сказал посол. - То есть еще плюс пять карт".

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"Мы настраиваемся, чтобы поработать на этой неделе и на следующей, а к концу следующей недели представить новый вариант. Эта работа будет вестись вместе с российскими коллегами", - сказал министр энергетики Виктор Каранкевич.

Вместе с тем Владимир Семашко отметил, что остаются несогласованными серьезные вопросы, касающиеся, прежде всего, энергетического блока, доступа на взаимные рынки, таможенного и налогового законодательства. "Я считаю, что это такие принципиальные, системообразующие вопросы, но думаю, что они будут в конце концов решены", - подчеркнул он. Посол напомнил, что в белорусско-российских отношениях уже неоднократно бывали периоды жарких споров по тем или иным проблемам. "Такие события уже были, но в конце концов здравый смысл торжествовал и мы всегда находили развязки. Думаю, что мы и сейчас найдем эти развязки. Это определит наше совместное Союзное государство на ближайшие несколько десятилетий", - резюмировал дипломат.

Как сообщалось, в начале сентября на уровне премьер-министров Беларуси и РФ были согласованы проект программы действий по выполнению союзного договора и перечень дорожных карт. Сейчас сторонам необходимо разработать 31 дорожную карту для реализации этой программы. Правительства Беларуси и РФ планируют представить президентам проекты дорожных карт к 1 декабря. Дорожные карты будут подписываться руководителями госорганов, программа действий по выполнению союзного договора - на уровне глав государств. Дорожные карты касаются создания единого рынка газа, единого рынка нефти, единых транспортных рынков, проведения единой политики в промышленности, сельском хозяйстве и так далее.

Экспертно-медийный форум "Союзное государство 2030 - траектория будущего" проходит в Москве 20-21 ноября. Он организован Постоянным комитетом Союзного государства. Мероприятие собрало экспертов, политологов, социологов, руководителей СМИ, ученых, представителей технопарков и научно-исследовательских институтов, а также молодежных общественных и научных организаций из Беларуси и России. В первый день мероприятия рассматриваются потенциальные модели развития Союзного государства и интеграционные стратегии в сфере информации. Во второй день будут организованы секции "Инновационные технологии для решения задач Союзного государства" и "Гуманитарное сотрудничество - территория молодых". Кроме того, состоится специальная сессия к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.-0-

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Посол Беларуси в России Владимир Семашко отметил, что в том числе и на исправление сложившейся ситуации направлено поручение президентов Беларуси и России, сделанное ими почти год назад в отношении дальнейшего развития Союзного государства.

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