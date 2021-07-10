Сенатор: Польша активно, грубо и на правительственном уровне вмешивается во внутренние дела Беларуси

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польское государство активно, грубо и на самом высоком правительственном уровне вмешивается во внутренние дела Беларуси, заявил корреспонденту БЕЛТА член Cовета Республики Феликс Яшков, комментируя утечку в СМИ переписки главы канцелярии правительства Польши Михала Дворчика с премьером страны и другими высокопоставленными чиновниками.

"Произошло то, что когда-то должно было произойти. Появилось документальное подтверждение явного факта (тем не менее до сегодняшнего дня яростно отрицаемого нашими западными соседями) - польское государство активно, грубо и на самом высоком правительственном уровне вмешивается во внутренние дела Беларуси. Что в этой ситуации поражает больше всего, так это азарт, с которым официальные лица Польши занимаются этими своими, простите, грязными делами. Видится полное пренебрежение нормами морали, правилами добрососедства и особый цинизм поведения в отношении белорусского народа", - отметил сенатор.

"И в самом центре скандала никто иной, как премьер-министр Польши, состоящий со своими коллегами весьма высокого государственного ранга в переписке, изобилующей подтверждениями их истинного отношения к нашей стране, ее государственности и народу. Чего только стоит одно обсуждение того факта, что официальные польские структуры, как они выражаются, "водили за нос" белорусов. Да и признание подконтрольности Варшаве экстремистских Telegram-каналов, наличия в оппозиционных структурах "своих людей" дорогого стоит".

Феликс Яшков допускает, что, возможно, для некоторых польских политиков это и есть норма поведения, но тогда что-то не так с их воспитанием и оценкой действительности.

"Между тем даже в самой Польше многие политики называют действия правящей партии "государственной изменой и глупостью" и требуют отставки господ Дворчика и Моравецкого. Интересно, что думает по этому поводу старая Европа? Останется ли рукопожатным господин Моравецкий для других, более разборчивых в средствах, политиков? Что же касается нашей страны, белорусы - это люди, умеющие анализировать и мыслить критически. И память у нас хорошая. И мы сделаем правильные выводы из опубликованной переписки официальных лиц Польши. Думаю, публикации продолжатся, и мы узнаем еще много интересного. Так что сегодня у нас есть еще один повод напомнить себе, что наша сила в единстве. Только мы сами, сплотившись, можем решать свою судьбу, судьбу своего государства", - резюмировал сенатор.-0-