Сенаторы избрали Наталью Кочанову председателем Совета Республики

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председателем Совета Республики Национального собрания седьмого созыва избрана Наталья Кочанова, передает корреспондент БЕЛТА.

Кандидатуру Натальи Кочановой поддержали 59 из 60 участвовавших в голосовании сенаторов.

Наталья Кочанова поблагодарила членов Совета Республики за оказанное доверие. Со своей стороны она заверила, что сделает все необходимое, чтобы деятельность верхней палаты парламента была эффективной.

Отвечая на вопросы журналистов, новый спикер отметила, что одним из основных направлений деятельности Совета Республики останется работа с избирателями. "Проблемы, которые волнуют людей, будут актуальны и для нас. Мы будем ими заниматься", - подчеркнула она.

Кроме того, новый состав верхней палаты парламента продолжит развивать сотрудничество на международных парламентских площадках.

Ранее член Совета Республики Дмитрий Демидов, предлагая кандидатуру Натальи Кочановой, отметил ее профессионализм, успешность как руководителя. Он подчеркнул, что председатель Совета Республики должен обладать высоким авторитетом, опытом, системным государственным мышлением.

Наталья Кочанова родилась в 1960 году в Полоцке Витебской области. В 1982 году окончила Новополоцкий политехнический институт, а в 2006-м - Академию управления при Президенте Республики Беларусь.

В 1982-2007 годах работала на полоцком предприятии "Водоканал", в КУП "Жилищно-коммунальное хозяйство Полоцка", курировала сферу жилищно-коммунального хозяйства на различных должностях в Полоцком горисполкоме.

В 2007-2014 годах Наталья Кочанова руководила Новополоцким горисполкомом. В 2014-2016 годах занимала пост заместителя премьер-министра.

С декабря 2016 года была главой Администрации Президента.-0-

Фото Андрея Покумейко

Анатолий Исаченко избран вице-спикером Совета Республики С июля 2017 года Анатолий Исаченко был председателем Минского областного исполнительного комитета, а до этого работал в должности помощника Президента Беларуси - инспектора по Минской области.