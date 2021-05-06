Сергеенко: новый закон о госслужбе предполагает усиление ответственности чиновников

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый закон о государственной службе, который сейчас дорабатывается для рассмотрения во втором чтении, предполагает не введение дополнительных льгот и преференций, а усиление ответственности госслужащих. Об этом заявил журналистам глава Администрации Президента Игорь Сергеенко по итогам совещания по вопросам совершенствования законодательства о государственной службе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Не надо полагать, что суть (законопроекта. - Прим. БЕЛТА) сводится к тому, что он будет давать какие-то преференции или льготы. В большей степени повышается требовательность к государственным служащим", - обратил внимание Игорь Сергеенко. В числе основных задач, которые должно решить принятие нового закона, он назвал повышение эффективности работы государственных органов, качества подбора на работу в госорганы и престижа госслужбы.

Ожидается, что все законодательство о госслужбе будет систематизировано. Планируется ввести три вида госслужбы: государственная гражданская, военная и служба в военизированных организациях (например в МВД, МЧС, СК и так далее). "Закладываются общие принципы и требования к государственным служащим. Унифицируются подходы, связанные с определением классности, званий, чинов. Вводятся и новые требования, направленные на повышение требований к людям, которые будут работать на государственной службе, по примеру военной службы, - отметил Игорь Сергеенко. - Вводится оценка эффективности государственного служащего".

Предлагается также ввести правила служебной этики. "В разрозненном виде эти требования сегодня существуют, ведь закон создавался не на ровном месте - в нем развиваются те традиции, нормы, которые заложены в действующем законе. Тем не менее правила служебной этики будут четко регламентированы, как и поведение не только на службе, но и в нерабочее время - как себя вести, в том числе и как общаться со средствами массовой информации в рамках своей служебной деятельности. Государственный служащий должен быть примером для всех граждан нашей страны", - пояснил глава Администрации Президента..

Что касается социально-правовых гарантий, то, по словам Игоря Сергеенко, фундаментальных изменений в этой части не планируется. Однако некоторые новшества коснутся исчисления стажа государственной службы. Например, для тех, кто придет на госслужбу, проработав ряд лет в руководстве сельхозпредприятий, других организаций, стаж работы на прежней должности будет частично засчитываться в стаж работы на госслужбе. "Не секрет, что к нам приходят на работу патриотичные, преданные люди в возрасте 40 лет и более, проработав руководителями организаций, и к выходу в отставку у них не набирается стаж госслужбы. Вот такие технические тонкости в новом законе будут учтены", - пояснил глава Администрации Президента.

Он обратил внимание на то, что работа над законопроектом о госслужбе будет продолжена и среди парламентариев, и на уровне экспертного сообщества.-0-